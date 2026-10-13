Enroque corto | Panorama Cordobés: Claves y movidas rumbo al 2027

¿Nueva llave para la negociación cordobesista con Milei hacia el 2027?

El periodista conversaba con su informante legislativo que, hacia el final de la charla, le comentó lo siguiente.

Informante Legislativo: Le comento algo más, Myriam (Prunotto) va a estar de viaje en Buenos Aires en los últimos días de esta semana.

Periodista: ¿Sí? ¿Con qué agenda?

I.L.: Distintos compromisos… pero puede que lo más interesante no esté atado a la agenda.

P.: Lo escucho.

I.L.: Ya se supo que la vice tuvo muy buena sintonía con la hermana del presidente, Karina Milei. Y que dejaron pendiente un café para la vuelta al país, después de hacer buenas migas en el viaje a la Argentina Week en Francia.

P.: ¿Y ese café va a tener lugar ahora?

I.L.: No sería raro.

P.: No me diga que el cordobesismo puede encontrar en la vice una nueva llave para la negociación con el Gobierno Nacional… Mire que es un asunto de primera prioridad para ver cómo se acomodan las cargas en la provincia el año que viene.

I.L.: Yo no lo descartaría.

Fabre contra los colegios profesionales

El concejal Javier Fabre presentó un proyecto para eliminar la tasa municipal que pagan los profesionales colegiados. Pero el planteo abre una discusión mucho más amplia sobre el funcionamiento y los privilegios de los colegios profesionales en Córdoba.

Periodista: ¿Viste el proyecto de Javier Fabre para eliminar las tasas municipales que pagan los profesionales colegiados?

Informante: Sí, claro. Pero el reclamo va mucho más allá. Los colegios profesionales están en crisis.

P: ¿En qué sentido?

I: La era Milei no llegó solamente para cuestionar los privilegios, los impuestos y los abusos del poder político estatal. Los colegios profesionales también tienen sus propios abusos y en Córdoba están empezando a quedar a la luz.

P: ¿O sea que el proyecto de Fabre es apenas el comienzo?

I: Es una discusión que recién empieza. Porque si se cuestionan las cargas y los privilegios del Estado, también corresponde revisar las estructuras que, bajo la representación de los profesionales, imponen obligaciones y costos que muchos ya no están dispuestos a aceptar.

Alfajores radicales en La Falda

Rodrigo de Loredo cuida sus quintas. El fin de semana se lo vio en La Falda, en la inauguración de la Fiesta del Alfajor que se realiza en la localidad de Punilla.

Informante: De Loredo estuvo en La Falda junto al intendente Javier Dieminger, su hombre en la zona. Comieron alfajor y todo.

Alfil: ¿Y le dieron bocados a los vecinos?

I: Como es tradición. Lo concreto es que el clima está raro en La Falda, que vota el 14 de marzo. Javier Montes es por ahora el único precandidato conocido, responde al intendente, en medio de un mar de rumores y versiones, con el cordobesismo súper interesado en esa elección.

El radicalismo capitalino empieza a mover para 2027

El informante radical mensajeó al periodista para contarle cómo será la asunción de las autoridades de cada comité en cada circuito.

Informante Radical: El 23 de octubre, a las 20, asumen las autoridades de los 14 comités de circuito. Un acto en cada seccional, todos al mismo tiempo.

Periodista: Qué sincronía… ¿Quién coordinó la movida?

I.R.: El Comité Capital, que preside Miguel Nicolás. Se reunieron con los presidentes de los 14 circuitos y los presentes lo aprobaron por unanimidad.

P.: ¿Cuál es el mensaje?

I.R.: Es claro, mostrar organización y respaldo para coordinar el partido pensando en el 2027. Abrir los comités es el primer paso para sostener el trabajo en los barrios.

P.: ¿Y el objetivo electoral?

I.R.: Eso es sabido. Seguir trabajando en la construcción de una alternativa para disputar la ciudad y la provincia en 2027.

Una fiesta y un proyecto para Prunotto

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz celebró su aniversario con un objetivo ambicioso: impulsar una ley provincial que permita elevar del 6% al 10% la participación del turismo en el Producto Bruto Geográfico de Córdoba. Su presidente, Christian Metrebian, puso el foco en el reconocimiento de la actividad como industria estratégica y el proyecto se lo dio en mano a la vicegobernadora Myrian Prunotto, presente en la fiesta.

Informante: La Cámara no se quedó en el festejo el sábado a la noche. Aprovechó el aniversario para poner sobre la mesa una propuesta que puede cambiar las reglas del juego para el turismo cordobés con el proyecto de Ley de Prestaciones de Servicios Turísticos, un proyecto entregado a la vicegobernadora para que sea tratado en la Legislatura. Metrebian sostiene que la iniciativa permitiría darle al sector el lugar que le corresponde en la economía provincial.

Alfil: ¿Y qué tiene Carlos Paz para aportar a esa discusión?

I: Experiencia y dos cartas fuertes: el turismo estudiantil, donde la ciudad mantiene competitividad a nivel nacional, y la sede de la Universidad Provincial de Córdoba, que representa una oportunidad para profesionalizar los recursos humanos. Y si bien una ley en este sentido, por sí sola, no hace milagros, marca una dirección y obliga a discutir qué lugar quiere darle Córdoba a una actividad que genera movimiento económico y empleo. La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz apuesta a que la primera ciudad turística del interior del país vuelva a marcar el rumbo. Ahora, la pelota pasa a la Legislatura.

Torres, de gira por el interior

El presidente alterno del PJ Córdoba sigue recorriendo el interior.

Informante: En el marco de la entrega de los diplomas a las autoridades partidarias en el interior, el legislador recorrió distintas localidades y departamentos este fin de semana con un mensaje claro: Llaryora ’27.

Periodista: ¿Dónde estuvo?

I.: En Bell Ville estuvo con Lito Bevilacqua, Claudia Godoy y Galo Abraham como anfitriones. En Laboulaye, con Sergio Busso, Julián López y Vicky Busso. Y en General Roca estuvo en Italó con Ariel Vidoret de anfitrión.

P.: Todos pesos pesados…

I.: Eso demuestra el compromiso de trabajo por la reelección de Llaryora que hay en el interior. De hecho, Facundo Torres repite en cada encuentro que los diplomas son una responsabilidad y un grito de guerra para defender todo lo que se hizo en cada uno de los departamentos. Además siempre hay una ponderación al justicialismo como columna vertebral del cordobesismo.