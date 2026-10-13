Salsipuedes: Provincia realizará obra de sistematización de trama urbana de ruta E-53

El secretario de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gustavo Brandán, participó del aniversario de la flamante ciudad y realizó el importante anuncio de obra que potenciará el desarrollo de la región y brindará mayor seguridad en la circulación. También se entregaron escrituras sociales y aportes a instituciones locales.
Provincial13 de octubre de 2026 Página especial

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En el marco del aniversario de Salsipuedes, el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán encabezó junto al intendente David Strasorier, la entrega de aportes económicos a instituciones intermedias, familias y cooperativas de Salsipuedes, al tiempo que formalizó el llamado a licitación para la sistematización de la travesía urbana en la Ruta Provincial E-53, que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. Del acto acompañaron intendentes de la región, funcionarios municipales, provinciales, vecinos e instituciones beneficiarias.

Con un presupuesto oficial de $4.521.794.436,77 y un plazo de ejecución de 365 días corridos, la obra vial entre Av. General Paz y Tucumán permitirá adecuar la calzada al intenso flujo vehicular que registra el corredor tras el fortalecimiento de relación entre sus ciudadanos la Córdoba Capital, potenciando además el perfil turístico y comercial de las Sierras Chicas.

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Al respecto, Brandán expresó que “Es una obra histórica que atiende en forma directa el impresionante crecimiento demográfico de Salsipuedes. Por decisión de nuestro gobernador Martín Llaryora, estamos ejecutando la infraestructura vial que hace falta para ordenar el tránsito en las horas pico y brindar una solución definitiva a la conectividad y seguridad de miles de familias del departamento Colón."

En simultáneo, el Estado provincial concretó la entrega de 7 escrituras del programa Tu Casa Tu Escritura, $15.000.000 para equipamiento de la Cooperativa Textil Salsipuedes y $8.000.000 para mejoras edilicias en la Parroquia El Pueblito.

Asimismo, la asistencia provincial alcanzó a 13 entidades culturales, deportivas, religiosas y centros vecinales de los barrios Las Selvas, El Talita, Villa Silvina, El Pueblito y Cerro del Sol, permitiendo la ejecución de obras de gas natural, salones de uso múltiple, canchas y aulas de capacitación.

"Cuando el Estado provincial y los gobiernos locales suman esfuerzos con los centros vecinales, los clubes y las organizaciones intermedias, las soluciones llegan más rápido a cada vecino.", destacó Brandán.

De esta manera, la Provincia reafirma su trabajo articulado con los gobiernos locales para acompañar a las instituciones que fortalecen el entramado social en el interior provincial.

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