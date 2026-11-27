La Falda ingresó en la cuenta regresiva electoral con un escenario que empieza a acumular dificultades para el oficialismo. A 108 días de las elecciones municipales del 14 de marzo de 2027, la gestión de Javier Dieminger enfrenta un frente de cuestionamientos por la administración de los recursos públicos, mientras todavía no consigue despejar las incógnitas sobre quién encabezará la propuesta de continuidad del gobierno municipal.

El rechazo del balance general de ingresos y egresos correspondiente a 2025 por parte del Concejo Deliberante volvió a poner las cuentas municipales en el centro de la discusión política. La resolución, aprobada por siete votos contra uno, se fundamentó en que las observaciones realizadas sobre la documentación contable no fueron subsanadas dentro de los plazos establecidos.

El dato central está en los aproximadamente $4.800 millones que permanecían sin conciliación bancaria, según las observaciones del contador Edgardo Garay, contratado por el Tribunal de Cuentas para elaborar el dictamen. La falta de ese procedimiento impedía verificar la correspondencia entre los movimientos registrados por el municipio y los extractos de las entidades bancarias.

Los medios locales señalan que el Ejecutivo remitió documentación complementaria horas antes de la última sesión ordinaria del año, acompañada por una nota del intendente y del secretario de Hacienda- Sin embargo, los documentos y las explicaciones no alcanzaron para modificar la posición de la mayoría del cuerpo.

Las cuentas y el discurso económico de Dieminger

El rechazo legislativo coincidió con las advertencias públicas del intendente sobre la situación financiera de los municipios. Tras la audiencia pública por el Presupuesto, la Tarifaria y la Impositiva 2027, Dieminger describió un panorama económico complicado y aseguró que los gobiernos locales hacen "malabares para pagar los sueldos y mantener los servicios".

El jefe municipal atribuyó parte de las dificultades a una caída del 45% en la coparticipación recibida durante noviembre y advirtió que, si la disminución se prolonga, los municipios podrían tener problemas para cerrar el ejercicio.

La discusión económica tendrá otra instancia inmediata el próximo lunes 30 de noviembre, cuando el Concejo Deliberante trate en segunda lectura las ordenanzas presupuestarias e impositivas para el próximo año.

La sucesión, otro frente sin resolver

Pero las dificultades de la gestión no son el único problema que enfrenta el oficialismo. La definición de la candidatura para 2027 sigue abierta y tiene como condicionante que Dieminger no puede competir por un tercer mandato consecutivo.

En ese contexto, el nombre de Javier Montes, señalado como la opción elegida por el intendente para garantizar la continuidad del espacio, quedó envuelto en versiones sobre una posible salida de la carrera.

La situación deja al oficialismo ante la necesidad de ordenar su esquema de sucesión en un calendario que ya tiene fechas definidas: el 13 de enero vencerá el plazo para la presentación de alianzas y el 23 de enero, a las 23.59, el de oficialización de candidaturas.

Del otro lado, distintos nombres comenzaron a posicionarse en la discusión opositora, entre ellos Leonardo Gribaudo, el candidato ungido por la alianza de La Libertad Avanza, el PRO, el Frente Cívico y Primero La Gente. Los propios Gabriel Bornoroni y Luis Juez fueron quienes ungieron a su candidato y que dejaron plasmada la alianza electoral dejando al radicalismo fuera de ese acuerdo.

La movida no fue menor si se tiene en cuenta que Dieminger responde al espacio político de Rodrigo De Loredo. La incógnita es si hasta el 13 de enero esa alianza tendrá lugar para incorporar alguna otra fuerza política.

Así, La Falda llega al tramo previo a la definición de candidaturas con tres discusiones abiertas: las observaciones sobre las cuentas de 2025, las restricciones financieras que plantea el Ejecutivo para 2027 y la construcción de una alternativa electoral para suceder a Dieminger.

El rechazo del balance no define por sí mismo el resultado de esa disputa, pero incorpora un antecedente institucional que la oposición sin dudas llevará al debate electoral. Para el oficialismo, en cambio, el desafío inmediato será defender la gestión y resolver quién representará su proyecto el 14 de marzo.