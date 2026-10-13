Río Ceballos organiza su respuesta al Súper Niño y hace de la prevención una decisión política

La gestión de Ezequiel Lemos presentó un protocolo ante emergencias climáticas que integra a las áreas municipales y a las instituciones de la ciudad. La herramienta consolida un proceso de planificación y coordinación que viene desarrollándose desde hace meses.
Provincial13 de octubre de 2026 Página especial

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El Gobierno de Río Ceballos presentó el Protocolo de Actuación ante Emergencias Climáticas, una herramienta que organiza la respuesta municipal frente a la temporada de lluvias y al denominado Súper Niño. Con responsabilidades definidas y criterios comunes de intervención, la gestión de Ezequiel Lemos busca fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta de la ciudad.

“Gobernar también es anticiparse”, afirmó el intendente durante la presentación realizada el martes 6 de octubre. La definición expresa el eje político de la iniciativa: incorporar la prevención a la tarea de todas las áreas y sostener una organización que permita tomar decisiones antes de que una emergencia ocurra.

El protocolo reúne un proceso de trabajo que involucró reuniones de planificación, elaboración de procedimientos específicos y articulación con distintas instituciones. Su conformación integra esos aportes en una estructura compartida para establecer prioridades, distribuir tareas y coordinar los recursos disponibles.

“Una emergencia no la resuelve un área. La resuelve un equipo”, sostuvo Lemos ante el gabinete, personal municipal de las áreas involucradas e integrantes de las distintas fuerzas de la ciudad.

La presentación estuvo encabezada por el intendente, junto con el jefe de Gabinete, Giuseppe Bosco; el director de Defensa Civil, Rubén Farías; y el subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Bereau.

Defensa Civil, Ambiente y Servicios Públicos, Desarrollo Humano, Salud, Educación y Comunicación, entre otras áreas, participaron de la construcción de esta herramienta. El trabajo transversal permite que cada equipo conozca su responsabilidad y cómo se articula su intervención con el conjunto del operativo.

Dentro de ese recorrido, la conformación del Comando de Operaciones de Emergencia (COE), a principios de este año, constituyó un antecedente importante. Ese espacio de articulación interinstitucional fortaleció la coordinación entre las fuerzas y organismos que intervienen ante una emergencia, como parte de la política de anticipación que viene desarrollando el Municipio.

El protocolo contempla cuatro etapas: preparación previa, actuación durante el temporal, restablecimiento de la ciudad y prevención entre eventos. También establece la evaluación posterior a cada intervención para revisar procedimientos e incorporar aprendizajes.

“Prepararnos no significa afirmar que va a suceder. Significa asumir que puede suceder y saber qué vamos a hacer si sucede”, expresó Lemos.

La iniciativa pone en valor el trabajo de los equipos municipales y consolida una orientación de gestión: planificar de manera conjunta, definir responsabilidades y sostener la prevención en el tiempo. Frente a las emergencias climáticas, Río Ceballos avanza en una organización que coloca el cuidado de la vida como prioridad.

El protocolo completo, las recomendaciones para los vecinos y los canales de aviso están disponibles en la web municipal.

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