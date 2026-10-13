La visita del Papa, una carta en suspenso para Llaryora

La sola posibilidad de que el papa León XIV pueda reprogramar su visita a Córdoba introduce una variable inesperada en la hoja de ruta política del Gobierno provincial.

En la previa del año electoral en el que Martin Llaryora jugará su reelección, la llegada del Pontífice se convierte en una oportunidad de alto impacto institucional y simbólico. Una vidriera difícil de construir mediante la agenda ordinaria de gestión. Y no tenerla, no figura en los planes del cordobesismo.

Bien vale aclarar que, hasta ayer lunes 12 de octubre, la visita prevista para noviembre no había sido suspendida ni reprogramada, según informaron desde el Panal y la Municipalidad de Córdoba. La única novedad confirmada es que León XIV será internado hoy para someterse a una operación destinada a extirparle un nódulo pulmonar. Mientras se abre un compás de espera en ese sentido, los preparativos nacionales, provinciales y municipales continúan sin modificaciones. El propio Javier Milei manifestó ayer que el Gobierno está dispuesto a realizar los ajustes necesarios si la recuperación del Papa obliga a cambiar las fechas, abriendo esa posibilidad.

“No hay plan B, solo esperamos que se ponga bien. Los que creen como Martín, rezan por su salud”, señalaron desde el entorno del gobernador quitándole cualquier tipo de lectura política a ese escenario probable que se abre. Incluso, señalaron que, si no pudiera venir por cuestiones de salud, sería más que justificable. “La venida del Papa es un hecho relevante para Córdoba, pero si no se da, Córdoba seguirá su camino hacia el progreso, conducidos por el gobernador sin mayores problemas”, agregaron fuentes del Panal.

Sin embargo, si finalmente hubiera un cambio de calendario, el efecto para el cordobesismo claramente excedería la sola reorganización de un operativo multitudinario. La realidad es que hay una apuesta política fuerte detrás de ello y la búsqueda de una capitalización que, incluso, va más allá del propio gobernador.

El intendente Daniel Passerini también juega esta partida, y no se muestra dispuesto a ceder el protagonismo que le da su rol de anfitrión capitalino. Ni hablar la figura del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien la semana pasada ocupó la centralidad de la agenda provincial y municipal al proponer que, de manera excepcional, la Policía de Córdoba pueda controlar el tránsito en las calles de la ciudad durante la visita del Papa.

Por su lado, el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, es otro de los que mayor participación pública muestra en la organización; coordina distintas mesas de trabajo y se convirtió en uno de los voceros del tema.

Claro que, la visita del Papa no necesariamente significa más votos para el cordobesismo (o sí), pero genera condiciones aprovechables para que el oficialismo muestre capacidad de organización, articulación institucional y convocatoria alrededor de un acontecimiento de repercusión internacional que coloca a Córdoba en un lugar destacado.

La visita tiene un valor particular para la provincia porque sería la única escala del interior dentro del recorrido nacional del Pontífice, con una celebración masiva prevista en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), como una de las actividades centrales.

Incluso, para el peronismo cordobés la presencia papal ofrece una pausa en la confrontación política y un escenario de coincidencias con la oposición provincial y con el propio Gobierno nacional con el que ya hubo varias fotos en el contexto organizativo.

Por lo bajo, desde el oficialismo reconocen que la presencia de León XIV podría ser una oportunidad extraordinaria para Llaryora, pero no reemplaza el trabajo político que exige una reelección, aclaran. La gestión, la economía, la relación con los intendentes y la capacidad de mantener cohesionado al cordobesismo seguirán siendo variables centrales.

En ese sentido, también admiten que no es lo mismo una reprogramación para dentro de unas semanas que para el año próximo cuando las candidaturas estén definidas y la campaña en marcha.

Por ahora, nadie quiere adelantarse a los acontecimientos y la expectativa está puesta en el parte médico y la información oficial que llegue desde el Vaticano tras la operación prevista para hoy. Hasta entonces, prudencia y cautela.

Pero puertas adentro, nadie niega que hay más de uno prendiendo una vela al cielo para que León XIV se recupere favorablemente y, finalmente, pueda llegar a Córdoba.