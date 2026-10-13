Mestre le pidió internas para candidato a gobernador al ya lanzado De Loredo

En una bomba para el partido y para los intendentes radicales, el ex intendente Ramón Mestre envió una carta documento al presidente del Comité Central de la UCR, Matías Gvozdenovich, para reclamar que el partido llame urgente a elecciones internas para los cargos de gobernador, vice, legisladores, tribunos de cuentas e intendentes que se disputarán el año que viene en la Provincia y, exigió que Rodrigo de Loredo no sea llamado “candidato a gobernador” sino “precandidato”, a fin de custodiar la democracia interna.

El ex senador, enfrentado a De Loredo, sin cargos partidarios pero con el núcleo Confluencia activo para operar, apuesta a una lista radical para gobernador desvinculada del esquema libertario que encabeza Gabriel Bornoroni y que tiene a Luis Juez como aliado, al cual quiere sumarse el exdiputado, ya lanzado como candidato a gobernador para suceder a Martin Llaryora.

La intención de Mestre es replicar la estrategia que se dio en 2025 para las elecciones legislativas nacionales, donde pidió internas a la conducción partidaria entonces en manos de Marcos Ferrer, y terminó como cabeza de la lista 3 de la UCR porque De lo Loredo se bajó de la compulsa que le ordenó la justicia federal. La historia terminó con Mestre sin lograr entrar a Diputados (sacó 3%) y con De Loredo excluido de la lista libertaria-juecista que tuvo como primer candidato a Gonzalo Roca, el violeta socio de estudio jurídico de Bornoroni. Que hará De Loredo frente al reclamo que seguramente llegará otra vez a la vía judicial, todavía es desconocido.

No está claro si será el propio Mestre quien encabezaría esta vez la lista para Gobernador, o lo hará el legislador provincial oriundo de Unión, Carlos Briner. U otro. Lo que sí, se trata de una jugada que al Panal le interesa especialmente, porque abre la posibilidad de una “colectora” radical no mileista con capacidad (luego se verá cuánto) de rasparle votos a De Loredo y de dispersar el voto anti PJ que, unido, puede ser peligroso para la reelección del gobernador. Más allá de eso, la interna que no cierra no es una buena carta de presentación para el creador del proyecto Delorean, ni ante Bornoroni ni ante los “peluca” nacionales: en su momento, los libertarios reclamaron al exdiputado que arregle los asuntos partidarios antes de empezar a pensar en un acuerdo con el gobierno nacional.

Según la carta documento enviada por Mestre y el apoderado de Confluencia, Lucas Cavallo, el llamado a internas debe debe hacerse dentro de los diez días próximos por si el Panal llama a elecciones provinciales en la primera fecha que tiene disponible según la ley electoral provincial, que es el 5 de marzo del 2027. Si ese fuera el domingo elegido para votar, el cierre de listas debería ser el 14 de enero, las elecciones internas, 30 días antes, y deberían llamarse 90 días antes. Como sea, una bomba para las recién designadas autoridades radicales que ya habían puesto fecha para fines de octubre a la convocatoria al Congreso partidario a fin de avanzar con la política de alianzas de cara a las elecciones del año que viene. De Loredo busca que el partido le habilite la conformación de una alianza “lo más amplia posible” a fin de evitar la soledad de la lista 3 en caso de no llegar a un acuerdo con La Libertad Avanza, que es su principal o

bjetivo.