Llaryora 2027: clamor “espontáneo” del PJ en Capital (sin visado de Passerini)

“Esto es a favor de Llaryora y en contra de nadie”, se adelanta a aclarar uno de los dirigentes que fue parte del almuerzo organizado por Marcelo Rodio el viernes de la semana pasada.

Al almuerzo asistieron, además del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, el legislador provincial Leonardo Limia, el legislador y referente del Movimiento Evita Mariano Lorenzo, la ex legisladora por el departamento Tercero Arriba Laura Labat (ahora abocada al trabajo en Capital), el concejal y secretario general del Suvico Gustavo Pedrocca, y el funcionario municipal Juan Manuel Rufeil, entre otros.

Según comentaron algunos de los asistentes, la iniciativa tiene como objetivo “consolidar un espacio de articulación política y territorial en la Capital con vistas a la reelección de Martín Llaryora, y se proyecta bajo un formato de trabajo horizontal”.

En otras palabras, ninguno de los partícipes da por caídas sus perspectivas personales ni se encolumna detrás de las pretensiones del resto. La aclaración vale porque, entre los asistentes, más de uno ya ha confesado sus intenciones de disputar la candidatura por la Intendencia. Pero este actuar conjunto no debería ser interpretado como la capitulación de ninguno en favor del otro, sino más bien como un posicionamiento conjunto en pos de la candidatura del gobernador a la reelección, condición indispensable (aunque no suficiente) para que el peronismo pueda imaginarse competitivo en la capital.

Tras la reunión, también compartieron que la intención es “poner en valor un modelo de gestión que dio continuidad a las políticas impulsadas por Hacemos Unidos por Córdoba y que ha incorporado una impronta de renovación, cercanía y articulación entre el Estado y los distintos sectores de la comunidad”.

Y que, en ese sentido, el espacio busca “promover instancias de diálogo y trabajo conjunto con empresarios, sindicatos, sectores universitarios, organizaciones sociales y culturales, instituciones deportivas y referentes territoriales, con el propósito de ampliar la participación y fortalecer la presencia del peronismo en la ciudad".

Más allá del comunicado oficial, plenamente alineado con el discurso del Centro Cívico, la reunión se realizó sin el visado del intendente, que preside el PJ Capital. Algo que no deja de llamar la atención en una estructura vertical como la del justicialismo cordobés.

Teniendo esto en cuenta, el mitin es presentado como un movimiento espontáneo de dirigentes que advierten que la elección provincial podría estar cerca y que el partido no puede demorar la puesta en marcha hacia la campaña.

También cabe destacar que, aunque en el almuerzo hubo dirigentes que integran la estructura orgánica del PJ Capital, también hubo otros que no. Y entre ellos hay quienes no están conformes con la distribución que la cúpula hizo de los cargos partidarios.

Es un reclamo que, en rigor, se siente desde hace tiempo entre los dirigentes territoriales del partido que no entienden el criterio que definió la nueva orgánica del PJ en la ciudad.

El movimiento cobra una relevancia adicional en un contexto en el que el llaryorismo interviene cada vez más, sin intermediarios, en asuntos de la gestión municipal. Y si bien Passerini ya lanzó la consigna “Llaryora 2027” en las entregas de diplomas de las seccionales, ahora dirigentes de distintas vertientes del PJ comienzan a organizarse bajo esa misma bandera, pero por fuera de su conducción.