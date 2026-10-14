Peaky Blinder ll.  El liderazgo en contextos violentos.

Nacional14 de octubre de 2026 Eduardo Dalmasso*

Dalmasso

 

Tres escenas claves:

Temporada 1, episodio 1 — “Monaghan Boy”

En los primeros capítulos, Arthur descubre que Tommy ha utilizado un ardid para hacer creer que el caballo Monaghan Boy es una especie de “caballo mágico”. La maniobra funciona: el caballo gana y aumenta la confianza de los apostadores. Arthur teme que el juego los enfrente con Billy Kimber y con otras bandas mucho más poderosas. Tommy, en cambio, ya está pensando varios movimientos adelante. Explica que la primera victoria hará crecer la apuesta; una segunda victoria extenderá la fama del caballo y, cuando toda Birmingham confíe en él, llegará el momento de hacerlo perder y obtener una ganancia mucho mayor.

La escena contiene, en germen, uno de los rasgos centrales de Shelby: no responde simplemente a las circunstancias; intenta construir las circunstancias que vendrán. Su capacidad consiste en transformar una situación pequeña en parte de una estrategia mayor. Cuando Arthur le pregunta si realmente cree que pueden enfrentarse a fuerzas superiores, Tommy responde: “I think. That's what I do.”

¿Qué revela esta primera escena?

Shelby encarna un autoliderazgo que no elimina miedo ni dolor, sino que los ordena y subordina a un propósito. La guerra persiste en él, pero no gobierna su conducta: la disciplina interior es su primera herramienta estratégica. Observa, calcula y decide sin necesidad de exhibir autoridad; su influencia proviene de la seguridad con que enfrenta la incertidumbre y asume consecuencias. A esa capacidad se suma una resiliencia activa: recomienza después de cada golpe, integra la experiencia y ajusta su comportamiento. En Shelby, gobernarse y aprender sostienen su lógica de anticipación. Por eso puede apostar: su estrategia nace de su ambición y seguridad en si mismo.

Convertir una amenaza en una oportunidad

Temporada 4, episodio 6 — Luca Changretta

Luca Changretta parece haber ganado. Ha derrotado o desplazado a los principales aliados de los Shelby y llega a Birmingham dispuesto a quedarse con la empresa familiar. Frente a Lizzie —la asistente de máxima confianza de Tommy y futura madre de su hija— él aparenta aceptar la derrota: le dice que van a entregarle todo.

Pero esa rendición forma parte de una estrategia más amplia. Tommy ha enviado a Michael a Estados Unidos para trabajar sobre las relaciones de Luca con otros mafiosos y debilitar su posición desde afuera. Mientras Luca cree tener controlada la situación, Tommy prepara la trampa que permitirá que Arthur, cuya muerte había sido simulada, reaparezca y lo mate.

En el enfrentamiento con Changretta, Thomas  deja de ser solo un individuo que controla sus impulsos y pasa a ser un conductor: alguien capaz de organizar a otros dentro de una estrategia que él domina en su totalidad. Su autodominio inicial se convierte en liderazgo porque sostiene decisiones mientras su entorno actúa bajo presión.

La clave es que Shelby “conoce el universo humano que conduce”. No trata a las personas como piezas intercambiables: entiende fortalezas, límites, lealtades y temores. Por eso asigna funciones diferenciadas y articula a Arthur, Polly, Michael y Ada como un equipo heterogéneo orientado a un objetivo común. La resiliencia deja de ser solo personal y se vuelve organizacional: cada golpe obliga a recomponer y aprender.

Aquí aparece la diferencia esencial: “mandar es imponer; conducir es integra”. Shelby delega, confía y acepta que otros ejecuten partes de un plan que solo él ve completo. Su inteligencia individual se transforma en inteligencia colectiva. Esa transformación lo convierte en líder: alguien que no solo organiza un grupo, sino que lee el mundo más allá de él, anticipa movimientos y sostiene riesgos cuando la estructura humana puede acompañarlos.

El final: sobrevivir a la propia estrategia

Temporada 6, episodio 6 — “Lock and Key

Está en las proximidades de su muerte. Su vida ha sido una sucesión de batallas, siempre orientadas a conquistar una legitimidad que, al final, pierde sentido. El descubrimiento es devastador: la corrupción que atraviesa los niveles más altos del Estado es más hipócrita y mejor defendida que la suya. Tiene poder, pero enfrenta su propio fin. Esa paradoja abre el capítulo final.

En el último episodio, Tommy cree que está condenado a morir. Ha recibido un diagnóstico terminal que, en realidad, forma parte de una conspiración vinculada con Mosley. Ante la certeza de su muerte, ordena su mundo, se despide de los suyos, destruye su propia casa y se prepara para quitarse la vida. Pero una evidencia casual —la fotografía del médico junto a Mosley— le permite reconstruir la trama y comprender que su enfermedad era una falsedad. Enfrenta al médico y decide finalmente no matarlo.

La escena final modifica el sentido del personaje. Durante seis temporadas, Shelby ha procurado “controlar el tablero”. Ahora descubre que él mismo había sido convertido en una pieza del tablero de otro. Su última decisión significativa no es matar, sino recuperar la capacidad de decidir sobre su propio destino. La serie termina con Tommy alejándose a caballo, después de contemplar cómo arden sus pertenencias. [The Guardian]

*Dr. En Ciencia Política (UNC-CEA)

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