AFA: River y Verón, en la oposición. ¿Qué hará Fassi?

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¿Y ahora? ¿Convicciones o supervivencia? Tremendo silogismo dialéctico moral tiene por resolver el presidente de Talleres Andrés Fassi, luego de conocerse la cumbre entre River y Estudiantes de La Plata, con la creación de esa mesa de trabajo en procura de mejorar la estructura del fútbol argentino, en clara manifestación política contraria a las que pregona AFA. Dicha batalla le correspondió siempre a la entidad de barrio Jardín, que le valió tantos enemigos metropolitanos como de la vieja guardia.

Claro está que Talleres tuvo que abandonar esa cruzada solitaria, ya que no recibió más adhesiones en voz alta y al quedar marginado, fue víctima de todo tipo de embestidas por parte del titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Y para evitar seguir siendo perjudicado, tuvo que pedir disculpas públicas, en claro gesto de defensa propia.

Bueno, es obvio que la institución albiazul no tiene el peso de River y Estudiantes, no obstante, quedará por conocer si Fassi se sumará otra vez a la utopía que siempre persiguió o apuntará a permanecer en la neutralidad, como mostró en esa última foto en el estadio Kempes, con la excusa de la Selección Argentina con Bolivia, con toda la familia cordobesa unida con AFA.

La foto se viralizó en redes sociales con una fuerte intención política, entre los dos clubes hoy enfrentados con AFA. En el despacho principal del Monumental, el presidente de River Stéfano Di Carlo y su homólogo de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, anunciaron la creación de una mesa de diálogo con sintonía diferente a la de Tapia. Ya la entidad “Millonaria” la semana pasada había presentado un proyecto para el fútbol argentino, y hoy encontró el apoyo de Estudiantes, como para sentar bases de seriedad.

“…Fue la Primera reunión de trabajo institucional con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y mejora del fútbol Argentino”, comienza diciendo el escrito.

“En ese marco, compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes”, prosiguió. “resolvieron seguir adelante con una “mesa permanente de trabajo” que buscará tener “continuidad en el tiempo” y “avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino”.

Vale aclarar que la crisis de River y su ruptura por AFA cuando se retiró del Comité Ejecutivo en marzo pasado por “Faltas de garantías procedimentales” y manejos no muy claros. Regresó a ese Comité pero con la propuesta de renovar el torneo, bajar la cantidad de equipos (de 30 a 24), acomodar la ventana de libro de pases y gestionar mejores condiciones económicas. Para ser claro, Talleres fue quien inició estas gestiones ante las críticas y burlas de AFA, recibiendo como represalia arbitrajes perjudiciales y aislamientos ideológicos, sobre todo por promover la figura de las SADs deportivas.

¿Y Estudiantes? Tuvo ese enfrentamiento con Tapia por la ridiculez de aquel premio espontáneo con copa incluida para Rosario Central y Ángel Di María, luego de “interpretar” la obligación de que su equipo le haga pasillo a los “campeones”, con un documento fraudulento elaborado con meta. Todo inicio porque Verón también intentó el arribo del empresario Forbes al club platense, con una inversión millonaria que no pudo darse, con el ojo vigilante de atrás de AFA.

Ahora, ¿qué hará Fassi? Luego de su conferencia de prensa criticando a los arbitrajes después del duelo con Boca Juniors por Copa Argentina en Mendoza en 2025, tuvo que salir a pedir perdón. Por Talleres, ya que desde AFA le obstruían la llegada de refuerzos y lo perjudicaran con calendarios y otras artimañas de que desde la Casa Madre del Fútbol Argentino emplean como estrategia de desgaste.

Sin embargo, desde barrio Jardín comentan que no fueron convocados. Fassi ya hizo una tregua con Tapia, aunque de fondo, sabe que esa cruzada que hoy encarnan River y Estudiantes, es suya. Y que ni Verón ni otros lo acompañaron, por miedo a represalia, aunque por lo bajo, todos se quejaban de los manejos espuriosos, pero a la hora de votar, nadie contradecía al “Chiqui” en las reuniones de comité.

¿Y ahora, Talleres? Tendrá que debatirse moralmente si se anexa ideológicamente a este proyecto opositor de mesa de trabajo, o mantiene su postura sumisa. Sobre todo porque hay rumores de descensos masivos el año próximo, y donde los promedios dejaron de ser aliados en barrio Jardín, con la salida de 72 puntos de la temporada 2024. ¿Convicciones o necesidades urgentes? Fassi tiene la pelota…