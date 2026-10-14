Hernández Maqueda se prueba el traje de candidato y sale a construir territorialidad

Gregorio Hernández Maqueda comenzará este miércoles en Villa Carlos Paz una nueva etapa de su proyección política: pasar de la visibilidad que le otorga su banca en la Legislatura cordobesa a una construcción territorial que le permita instalar su nombre en el mapa provincial rumbo a 2027. El legislador y candidato a gobernador por el Partido Demócrata mantendrá un encuentro con dirigentes, referentes y vecinos a las 18.30, en la cafetería Grazie, sobre la costanera del lago San Roque.

Aunque Hernández Maqueda estuvo en Marcos Juárez hace diez días, durante una visita vinculada con una muestra agropecuaria, aquella actividad no tuvo el mismo carácter. En esa oportunidad se reunió con Gerardo Pasquali, quien había competido por el Partido Demócrata en las elecciones municipales y terminó tercero. Pero la cita en Carlos Paz aparece, en cambio, como el primer movimiento explícito de construcción política del legislador en su condición de postulante a la Gobernación.

El cambio de etapa no es menor. La banca legislativa le proporcionó una plataforma de exposición pública y posicionamiento, pero el desafío que enfrenta ahora es otro: convertir esa presencia en vínculos políticos, afianzar vínculos con referentes locales y mostrar capacidad de organización en el territorio. Para eso, el Partido Demócrata busca desplegar una estrategia en las principales ciudades de los 26 departamentos cordobeses.

El espejo de Marcos Juárez

La experiencia electoral de Marcos Juárez funciona como referencia para esta apuesta. En los comicios municipales, el peronismo consiguió imponerse en un escenario de oposición fragmentada, mientras Pasquali, un dirigente que no había competido electoralmente antes, quedó tercero. Su desempeño fue interpretado dentro del espacio como una señal de que existe margen para construir una oferta propia, incluso cuando otras fuerzas disputan el mismo electorado.

La lectura que hacen desde el espacio político tiene dos destinatarios. Por un lado, los sectores de centro y centroderecha que buscan una alternativa al peronismo provincial. Por otro, los dirigentes que negocian candidaturas y alianzas para el próximo turno electoral. El mensaje es que la dispersión opositora puede modificar el resultado de una elección y que la construcción de consensos será determinante en las principales ciudades.

Pero la estrategia contiene una segunda advertencia: si no se alcanza un acuerdo para presentar candidaturas compartidas, el Partido Demócrata está dispuesto a competir con postulantes propios. En ese escenario, el antecedente de Pasquali sirve como argumento para defender la autonomía partidaria y reclamar un lugar en las negociaciones.

Una candidatura que incomoda

En el Gobierno provincial siguen con atención este tipo de movimientos. En el Panal ubican a Hernández Maqueda entre los potenciales candidatos a gobernador que podrían integrar el esquema opositor de 2027, particularmente en una configuración de colectoras que termine dispersando el voto contrario al PJ.

Esa lectura incorpora una variable que excede las aspiraciones personales del legislador. La discusión no pasa solamente por quién consigue instalarse como candidato, sino también por cómo se ordenará la oferta electoral frente al peronismo cordobés. Una candidatura del Partido Demócrata podría integrarse a un armado más amplio o, si no hay entendimientos, competir por fuera de una eventual estrategia común.

La consecuencia de esa decisión dependerá de acuerdos, candidaturas y comportamientos electorales que todavía están por definirse. Por ahora, la recorrida permite observar cómo el PD busca posicionarse antes de que las negociaciones entren en una fase más concreta. El partido intenta evitar que su participación quede reducida a una discusión de nombres y pretende llegar a 2027 con presencia en distintas localidades.

Carlos Paz, una escala con peso propio

La elección de Villa Carlos Paz no es casual dentro de esa hoja de ruta. Por su dimensión política y su centralidad en Punilla, la ciudad constituye una referencia para cualquier armado que aspire a extenderse más allá de la capital provincial. El encuentro también abre la discusión sobre el escenario municipal, donde el mismo espacio político lleva 16 años al frente del Gobierno local, según el planteo del Partido Demócrata.

La convocatoria propone discutir la eficiencia del Estado, el gasto público, las condiciones para la inversión y el empleo, la seguridad jurídica y los controles institucionales. Son ejes con los que el partido busca diferenciar su propuesta y dar contenido programático a una construcción que todavía debe traducirse en referentes y candidaturas concretas.

El objetivo declarado es que, en 2027, las ideas liberales, republicanas y democráticas del PD tengan representación electoral tanto en la provincia como en Carlos Paz. La incógnita será si esa expansión se desarrollará mediante acuerdos con otras fuerzas o a través de listas propias.

Mientras esta cuestión se dirime, un dirigente local sobresale en este encuentro con Hernández Maqueda. Se trata de Santiago Juliá, quien fuera en 2025 candidato a defensor del Pueblo y que ya en dos ocasiones impulsó un jury contra el actual ombudsman Víctor Curvino, arremetida que fuera frenada en ambas oportunidades por el oficialismo de Esteban Avilés en el Concejo de Representantes.

La visita de Hernández Maqueda inaugura, así, una etapa de prueba política: sumar interlocutores en el interior provincial y definir qué lugar ocupan en la discusión opositora. El legislador se pondrá para tal fin el traje de candidato para demostrar cuánto puede crecer fuera de su protagonismo desde la banca de la Unicameral.