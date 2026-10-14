Briner se lanza a la Gobernación y Gvozdenovich afina el lápiz para el Tribunal de Conducta

La oposición radical pidió internas para elegir al candidato a gobernador de 2027. Briner y Mestre enviaron una carta documento a la conducción partidaria. Gvozdenovich confirmó el Congreso radical para el 24 de octubre y avanza sobre la Carta Orgánica. En Río Cuarto, Jure desafía al oficialismo con la asunción de autoridades de la Juventud Radical.
Nacional14 de octubre de 2026Carolina BiedermannCarolina Biedermann

Briner3

En la UCR, mientras Carlos Briner avanza en su candidatura a gobernador para 2027, el oficialismo partidario, bajo la conducción de Matías Gvozdenovich, acelera la reorganización institucional de la UCR y prepara el terreno para la discusión de alianzas electorales.

Briner, acompañado por Ramón Mestre, enviaron una carta documento a las autoridades partidarias para exigir la convocatoria a elecciones internas que permitan definir al candidato radical, para la gobernación. El movimiento forma parte del rearmado del frente opositor a la conducción provincial, aunque todavía sin una unidad consolidada entre los distintos sectores, construye. 

Por un lado Juan Jure, Peralta, Rossi y otros dirigentes caminan por un lado. Incluso este lunes hubo cumbre de este espacio en la localidad de Las albahacas, en el sur de Córdoba. Pero no hacen separado de la construcción que pretende Mestre, más allá de esas acciones puntuales en las que han logrado converger. 

Desde el oficialismo confirmaron que la presentación tendrá una respuesta formal, aunque descartan otorgarle mayor entidad política al planteo.

Por su parte, Gvozdenovich confirmó que el próximo 24 de octubre se realizará el Congreso Provincial de la UCR, una instancia clave para habilitar la política de alianzas con vistas a las próximas elecciones, aunque por ahora, la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza, que es (supuestamente) el norte al que se quiere llegar, se ve lejos.

Pero las alianzas no son el único asunto que ocupa al oficialismo. Gvozdenovich también puso a trabajar a su equipo en un borrador de reforma de la Carta Orgánica partidaria, con especial atención al funcionamiento del Tribunal de Conducta, encargado de evaluar y eventualmente sancionar a los afiliados que incumplan las disposiciones partidarias.

La intención de la nueva conducción es avanzar sobre aquellos dirigentes que decidan jugar electoralmente por fuera de las decisiones orgánicas de la UCR. Si bien la advertencia está hecha, la dirigencia se anima a desafiar a la conducción. 

 

Jure desafía al oficialismo desde Río Cuarto

Este miércoles en Río Cuarto, el sector referenciado en el exintendente Juan Jure promoverá un acto de asunción de autoridades de la Juventud Radical del departamento “Rio Cuarto”, por fuera del esquema avalado por el oficialismo provincial.

En momentos en que el oficialismo radical intenta ordenar el partido y fortalecer su estructura de cara a 2027, la disputa por la representación de la juventud expone que las tensiones internas continúan abiertas.

La convocatoria representa un nuevo desafío a la conducción de Gvozdenovich, esta vez desde la organización juvenil del partido. El espacio impulsado por Jure busca consolidar su propia estructura territorial y política, aun sin contar con el aval de las autoridades provinciales.

Te puede interesar
sarmiento-streeper

Abuso y perjuicio con IA

Javier Boher
Nacional09 de octubre de 2026
Otro caso de fotos modificadas con inteligencia artificial hace más importante el debate sobre qué puede y debe hacer la escuela.
marcha-unc

Los recursos para educación

Javier Boher
Nacional08 de octubre de 2026
Las peleas por la ley de financiamiento universitario demuestran cómo se aleja la posibilidad de mejorar el nivel educativo.
messi1

Tapia y el cántico que ni Messi pudo tapar

Por Federico Jelic Especial desde Buenos Aires
Nacional08 de octubre de 2026
En la despedida del astro mundial de la Selección Argentina en River, ante Benín, el show lejos estuvo de maquillar el enojo popular contra la figura del “Chiqui”. ¿Cuál es la posición de los clubes cordobeses, en este entrevero?
Lo más visto
enroque-prunotto

Enroque corto | Panorama Cordobés: Claves y movidas rumbo al 2027

Redacción Alfil
Enroque Corto13 de octubre de 2026
¿Nueva llave para la negociación cordobesista con Milei hacia el 2027? | Fabre contra los colegios profesionales | Alfajores radicales en La Falda  | El radicalismo capitalino empieza a mover para 2027 | Una fiesta y un proyecto para Prunotto | Torres, de gira por el interior
ilustra-curletto-y-parodi-construyen-fortaleza

En un acto de resistencia, la JR Río IV hará su propia asunción

Julieta Fernandez
Río Cuarto14 de octubre de 2026
Con presencia de dirigentes como Juan Jure, Antonio Rins, Gonzalo Parodi y Marcos Curletto, la Juventud Radical de Río Cuarto realizará un acto propio en el que asumirán las autoridades que habían conformado una lista de unidad para representar a la Juventud. Será una acción simbólica, ya que la Junta Electoral partidaria no reconoció a las autoridades de la JR Río Cuarto. La instancia apuntará a mostrar fortaleza y convocatoria de parte del radicalismo disidente a la conducción de Gvozdenovich. 
ilustra-llaryora-con-mapa-capital

Llaryora empieza a sonreír en la Capital

Felipe Osman
Provincial14 de octubre de 2026
En el Panal asoma un medido entusiasmo: los números dicen que la imagen del gobernador comienza a despegarse, en la ciudad, de la de Passerini y su gestión. La intervención directa de la Provincia sobre problemas puntuales de la Municipalidad empezaría a rendir frutos. La apuesta de fondo: recuperar el voto de quienes ya acompañaron en 2023 sin depender de la suerte del intendente.