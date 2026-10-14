Briner se lanza a la Gobernación y Gvozdenovich afina el lápiz para el Tribunal de Conducta

En la UCR, mientras Carlos Briner avanza en su candidatura a gobernador para 2027, el oficialismo partidario, bajo la conducción de Matías Gvozdenovich, acelera la reorganización institucional de la UCR y prepara el terreno para la discusión de alianzas electorales.

Briner, acompañado por Ramón Mestre, enviaron una carta documento a las autoridades partidarias para exigir la convocatoria a elecciones internas que permitan definir al candidato radical, para la gobernación. El movimiento forma parte del rearmado del frente opositor a la conducción provincial, aunque todavía sin una unidad consolidada entre los distintos sectores, construye.

Por un lado Juan Jure, Peralta, Rossi y otros dirigentes caminan por un lado. Incluso este lunes hubo cumbre de este espacio en la localidad de Las albahacas, en el sur de Córdoba. Pero no hacen separado de la construcción que pretende Mestre, más allá de esas acciones puntuales en las que han logrado converger.

Desde el oficialismo confirmaron que la presentación tendrá una respuesta formal, aunque descartan otorgarle mayor entidad política al planteo.

Por su parte, Gvozdenovich confirmó que el próximo 24 de octubre se realizará el Congreso Provincial de la UCR, una instancia clave para habilitar la política de alianzas con vistas a las próximas elecciones, aunque por ahora, la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza, que es (supuestamente) el norte al que se quiere llegar, se ve lejos.

Pero las alianzas no son el único asunto que ocupa al oficialismo. Gvozdenovich también puso a trabajar a su equipo en un borrador de reforma de la Carta Orgánica partidaria, con especial atención al funcionamiento del Tribunal de Conducta, encargado de evaluar y eventualmente sancionar a los afiliados que incumplan las disposiciones partidarias.

La intención de la nueva conducción es avanzar sobre aquellos dirigentes que decidan jugar electoralmente por fuera de las decisiones orgánicas de la UCR. Si bien la advertencia está hecha, la dirigencia se anima a desafiar a la conducción.

Jure desafía al oficialismo desde Río Cuarto

Este miércoles en Río Cuarto, el sector referenciado en el exintendente Juan Jure promoverá un acto de asunción de autoridades de la Juventud Radical del departamento “Rio Cuarto”, por fuera del esquema avalado por el oficialismo provincial.

En momentos en que el oficialismo radical intenta ordenar el partido y fortalecer su estructura de cara a 2027, la disputa por la representación de la juventud expone que las tensiones internas continúan abiertas.

La convocatoria representa un nuevo desafío a la conducción de Gvozdenovich, esta vez desde la organización juvenil del partido. El espacio impulsado por Jure busca consolidar su propia estructura territorial y política, aun sin contar con el aval de las autoridades provinciales.