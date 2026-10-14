Llaryora presentó un plan de inversiones privadas por $240.500 millones para generar 3.000 empleos

En un acto desarrollado en el salón de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora formalizó los resultados de la primera convocatoria del Programa Provincial Impuesto por Inversión (IPI).

El plan movilizará $240.500 millones en inversiones privadas a través de 40 proyectos aprobados, distribuidos en 10 departamentos del arco Noroeste y el Sur-Sur provincial.

El acto además de realizarse frente a un nutrido grupo de empresarios, permitió reunir a buena parte de la plana provincial. Llaryora estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Calvo; los ministros Guillermo Acosta (Economía), Fernando Sibilla (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica), Sergio Busso (Bioagroindustria), Ricardo Pieckenstainer (Salud) y Gabriel Frizza (Cooperativas y Mutuales); además de directivos del Banco de Córdoba, de Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, y una numerosa tropa de intendentes del interior, principalmente de los sectores beneficiados.

En su mensaje, Llaryora valoró especialmente un gesto político clave: la presencia de legisladores de la oposición que acompañaron el diseño y sanción del marco legal, consolidando un consenso poco frecuente.

“Este no es un proyecto de un gobierno, sino que es un proyecto cordobés. Lo público y lo privado acá parece natural, pero no lo es en gran parte de la Argentina”, indicó.

En otro tramo de su discurso, Llaryora remarcó la importancia de la infraestructura para atraer inversiones privadas. “Hay que construir el piso y después encontrar el techo. El piso es la infraestructura. Sin infraestructura no podés crecer. Había que construir ese piso para el desarrollo de estas regiones”, subrayó.

La herramienta: invertir el impuesto en lugar de pagarlo

El núcleo del programa se sostiene sobre una lógica de incentivo fiscal directa contemplada en la Ley Provincial 11.062: los inversores accederán a la devolución de hasta el 100% de lo tributado en concepto de Ingresos Brutos (IIBB) aplicado directamente a la ejecución de los nuevos proyectos, sumado a la exención del Impuesto de Sellos.

El impacto proyectado sobre el mercado laboral marca el pulso de la iniciativa: los emprendimientos prevén generar más de 900 puestos directos y superar los 3.000 empleos formales al sumar los indirectos, lo que representa un incremento cercano al 50% del empleo registrado en las 21 localidades alcanzadas. De ese total, 35 iniciativas fueron catalogadas como "pioneras" por instalarse en actividades sin antecedentes previos de empleo formal en sus respectivas geografías.

Desde el Ejecutivo explicaron que el diseño abreva en conceptos modernos de política económica, como las Place-based policies (políticas basadas en el territorio) y la teoría del "Desarrollo como autodescubrimiento" (Hausmann y Rodrik). El objetivo central es neutralizar "la falla del pionero", compensando los altos costos de incertidumbre, desarrollo de proveedores y capacitación que asume el primer inversor en una región históricamente postergada.

Voces del gabinete

El titular de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó el cambio estructural en su región: “Yo soy del Sur-Sur de Córdoba y esto viene a cubrir una deuda histórica con el desarrollo y con las oportunidades. En este tiempo se hizo mucha infraestructura: agua, gas, electricidad, conectividad. Ahora había que estimular a los empresarios a radicarse en esa zona, y la verdad que esta desgravación impositiva causó un efecto enorme, porque en vez de pagar Ingresos Brutos podés invertirlo”, aseguró en diálogo con Diario Alfil.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, puso el foco en la apuesta al sector: “Es muy importante resaltar la impronta que el gobernador le da al desarrollo turístico. Estos emprendimientos generan empleo, hacen que la economía circule y las inversiones fortalecen esto de crecer en infraestructura turística. Es una gran noticia que el sector privado se sume al crecimiento”.

Capitani precisó que la inversión turística movilizada alcanza los 50.000 millones de pesos —con una fuerte complementariedad entre el esfuerzo fiscal del Estado y el capital privado—, posicionando a los proyectos en estándares de vanguardia.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, indicó: “Es un placer formar parte de un anuncio tan importante que realiza el Gobierno de Córdoba en beneficio a la actividad productiva y a las empresas que invierten en nuestra provincia”.

“Este proyecto va en línea con lo que nosotros desde la Bolsa de Comercio pensamos, que es facilitarles el camino a aquellos que se animan a producir en la Argentina”, agregó.