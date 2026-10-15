Llaryora, entre la incertidumbre del Papa y de Milei

Sin novedades oficiales sobre la eventual postergación o suspensión de la visita del papa León XIV a la Argentina y a Córdoba, Martín Llaryora vuelve hoy a Buenos Aires en un clima de incertidumbre política y pontificia, luego de dejar inaugurados los 10 primeros kilómetros de la Autopista 19 ejecutados en su gestión, en el tramo entre las localidades de Santiago Temple y Los Chañaritos. La jornada de hoy estará marcada por la quinta marcha universitaria nacional en reclamo de financiamiento al gobierno de Javier Milei, y por la movida opositora en la Cámara de Diputados de la Nación para tirar abajo el DNU 70/2023 y salvar la Ley de Tierras. Cinco de los seis diputados cordobesistas van a dar quórum en una sesión especial pedida por la oposición para derogar el decreto que es andamiaje legal de Milei y aprobar la Emergencia en Discapacidad y una ley sobre endeudamiento familiar. La sesión posiblemente no llegue a producirse porque el arco opositor no logró las 129 voluntades para el quórum, pero el llaryorismo/cordobesismo tenía la decisión de colaborar al menos para el inicio de la sesión. Igual, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, fue prudente frente al escenario que le espera hoy.

El telón de fondo de la política hoy son las negociaciones que mantienen los gobernadores con la Casa Rosada, donde se mezclan los fondos federales para obras en el Presupuesto 2027, los votos para eliminar o suspender las PASO y, como tema dominante, los acuerdos electorales por los cuales Milei por un lado y los mandatarios por otro, quieren asegurarse sus respectivas reelecciones. La conversación que comenzó en la Argentina Week de París, de la que Llaryora no participó, sigue en CABA por estos días. El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, recibirá hoy a las 15 horas al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Santilli es con quien habla Llaryora de política dentro del gobierno libertario, pero hasta ahora no citó al cordobés como a otros de sus colegas. Entre hoy y mañana, el funcionario nacional se verá con varios gobernadores aliados en el marco de actividades y foros que se realizarán en el CFI. El Panal no informó si el sanfrancisqueño asistirá. Oficialmente, no se comunicó nada.

El Papa y Brochero

Hasta ayer, el gobierno provincial trabajaba sobre la hipótesis de que el Papa mantendrá en pie la gira por Sudamérica y su visita a Córdoba el 10 de noviembre, pese a su diagnóstico post cirugía de cáncer de pulmón, pero hubo llamados desde el Panal al Arzobispado de Córdoba para preguntar cuánto se sabía realmente sobre el viaje del Pontífice. La organización no puede parar hasta que no haya información concreta de la suspensión. Y mientras tanto, se gastan recursos de todo tipo. La relación amistosa entre el cardenal Angel Rossi y Francis Prevost hace pensar al oficialismo que el purpurado cordobés será uno de los primeros en saber lo que haya que saber. Esperan contar pronto con esa data.

Hoy, en medio de la incertidumbre, se reúnen las mesas de trabajo creadas para cada uno de los momentos que pasará o pasaría el Papa en Córdoba. Son once y encabeza el ministro de Vinculación Miguel Siciliano, que tiene a su cargo el área de Culto. Son más de cien personas. Mañana viernes, el mismo funcionario juntará a los referentes de esas mesas con representantes de los bloques oficialistas y opositores en el Congreso de la Nación, Legislatura y Concejo Deliberante. Por ahora, todo sigue pero en el Gobierno suponen que la confirmación definitiva no puede demorar más que unos días dada la envergadura del operativo en marcha.

Mientras se define todo - visita pontificia, acuerdo de baja o alta intensidad con la Rosada- Llaryora invocó al santo Cura Brochero, de cuya santificación se cumplen diez años el viernes. El mandatario pidió al cura serrano por la salud de León XIV y dijo que lo único importante es la salud del jefe de la Iglesia Católica. Pero para cubrir la cuota de incertidumbre, el mal clima obligó al intendente de Cura Brochero, Carlos Oviedo, a pasar para el 24 de octubre la celebración del Santo que iba a realizarse este domingo, donde se esperaba la presencia de Alejandra Vigo y Juan Schiaretti, y muy posiblemente de Llaryora.