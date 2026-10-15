La salud como plataforma: ministro de Kicillof en Córdoba

Córdoba será sede por primera vez del 13° Encuentro Nacional de Salud, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Una convocatoria que reúne a sectores sindicales, universitarios y profesionales del país, a organizaciones políticas, sociales y sanitarias de distintas vertientes del peronismo nacional, con representación y militancia en el área de salud. Todos citados alrededor de una discusión compartida: qué sistema de salud necesita la Argentina y qué políticas públicas son fundamentales para garantizar ese derecho en todo el territorio nacional.

El propósito del encuentro que en ediciones anteriores tuvo como oradores finales a la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros, busca hoy construir una agenda federal ante “el ajuste y el desfinanciamiento sanitario del gobierno de Javier Milei”, dicen. La idea justamente es discutir y elaborar una propuesta nacional en materia de salud como aporte para un eventual futuro gobierno nacional.

La previa empezó a tomar forma ayer por la tarde en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), con un pre encuentro que tuvo como cierre a Nicolás Kreplak, ministro de Salud del gobierno de Kicillof.

El funcionario bonaerense que viene encabezando los debates previos en distintos puntos del país, señaló que, en un escenario atravesado por diferencias políticas y debates electorales, a lo que se apunta es a fortalecer los acuerdos en torno a las necesidades sanitarias de la población y promover una agenda de trabajo que trascienda las coyunturas partidarias.

De hecho, ante la consulta de porqué se eligió esta provincia para desarrollar la edición número 13, la respuesta fue concreta: no se puede pensar una política nacional sanitaria sin Córdoba. De inmediato, el reconocimiento de que, a la vez, tampoco resulta sencillo sumar al distrito que políticamente comanda el cordobesismo con todas sus particularidades. Entre ellas, la decisión de tomar distancia pública de todo lo que sea peronismo nacional y más sil lleva alguna pátina kirchnerista. Una frontera que, por momentos y luego de la foto del intendente Daniel Passerini con Kicillof, parece empezar a ser menos rígida.

Lo cierto es que, antes de su arribo a la ciudad Capital, el ministro Kreplak estuvo en contacto con su par de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, y hay expectativas de que algunos funcionarios locales puedan participar del evento masivo del 28 de noviembre. Además de trabajadores y sanitaristas de todo el interior provincial.

Cada encuentro suele reunir entre cinco mil y seis mil asistentes provenientes de todo el país, y esperan que esta vez Córdoba pueda aportar mayor presencia, jugando de local.

Detrás de esa agenda sanitaria genuina, hay una apuesta por consolidar vínculos, ampliar una red militante y generar un ámbito de confluencia para sectores que, aunque comparten buena parte de su identidad política, no necesariamente funcionan bajo una misma conducción ni tienen idénticas estrategias frente al escenario nacional.

Córdoba aparece, en ese sentido, siempre como una plaza de interés. No solo por su peso político y electoral, sino también justamente por las dificultades históricas que encuentra el peronismo nacional para construir una alternativa competitiva en suelo donde José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y ahora Martín Llaryora, hicieron de su autonomía respecto del PJ nacional una de sus principales marcas de identidad. En su estrategia reeleccionista, el gobernador prioriza su propio juego, mantiene distancia de la conducción nacional del partido mientras administra sus vínculos con el gobierno de Javier Milei

En ese tablero, los espacios sectoriales pueden cumplir una función clave. La salud pública permite reunir dirigentes, profesionales, trabajadores y organizaciones con inserción territorial, alrededor de una agenda concreta y con capacidad para proyectar discusiones sobre el modelo de Estado, el financiamiento sanitario y las políticas públicas. Es, al mismo tiempo, un ámbito de representación y una plataforma desde la cual construir referencias políticas.

El encuentro del 28 de noviembre será una oportunidad para medir el alcance real de esa convocatoria: quiénes participan, qué organizaciones logran sentarse en la misma mesa y qué capacidad existe quizá para traducir esa articulación sectorial en una construcción política más amplia.