Por Gabriela Origlia



El Gobierno, con el ministro y candidato Sergio Massa a la cabeza, apuesta todo al “plan llegar”. Alcanzar la elección del 22 y meterse en el ballotaje. Los últimos días marcan un sismo en la curva de cotización de los dólares y la reacción pasa por más controles y más operativos. El martes arrancó con la unificación del dólar solidario, Qatar y tarjeta, al aumentar la percepción a cuenta de Bienes Personales al 25% para todas las operaciones, pero los tipos de cambio libres volvieron a registrar fuertes alzas y el blue cruzó la barrera de los $1000, cerró a $1010.

“Aún con esta nueva suba de impuestos para quienes gasten con tarjeta (pasa de $657 a $731) sigue siendo preferible pagar al dólar oficial y cancelar el gasto en pesos -señala el analista financiero Cristian Buteler-. Si tenés los dólares los vendes al BLUE o al MEP libre ganando casi $200 por dólar”.

Fue el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, quien salió a hablar de la suba de los tipos de cambio: “El valor de los dólares financieros está casi 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima. Es evidente que hay cuatro vivos que de manera ilegal operan sobre la expectativa de ahorro de la gente, generando temor e incertidumbre”.

La vocera Gabriela Cerruti agregó el argumento habitual de la Rosada, que el mercado blue “está manejado por cuatro o cinco vivos que abusan de esta situación”.

Las culpas se reparten entre los candidatos y sus equipos mientras los argentinos saben que la incertidumbre y la escalada del dólar se terminará trasladando, al menos en parte, a precios. El libertario Javier Milei afirmó que era mejor no renovar plazos fijos, que el peso “no vale ni un excremento”. Su irresponsabilidad llegó cuando ya el desarme de colocaciones en pesos llevaba varias semanas.

El Banco Central (BCRA), después de eso, sacó un comunicado para indicar que el sistema financiero argentino presenta una “sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento” y recordó que el ahorro de los argentinos depositado en él “está resguardado por un seguro de depósito” y por su propio el rol como “prestamista de última instancia”.

"El gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa debe hacerse cargo del descalabro económico que han producido. Emitir a mansalva para financiar un gasto público exorbitante con el que los Insaurralde de la vida pagan su vida de monarcas tiene consecuencias y las estamos pagando todos los argentinos de bien", posteó Milei ayer.

Massa, mientras se lo permitieron las normas electorales, fue repartiendo pesos -unos $3 billones- en diferentes medidas, sabiendo que lo que entra al canal puede terminar en dólares. Un gobierno débil como es el actual está con poco margen para controlar la crisis que atraviesa.

“Voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente aunque me cueste la elección, afirmó Massa este martes en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Desde afuera, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, le pidió a la Argentina tomar medidas fiscales “decisivas” para restaurar la estabilidad económica del país además de confiar en que el organismo seguirá trabajando con el próximo Gobierno. El acuerdo que firmó hace menos de dos meses ya es letra muerta; empezó a serlo a horas de que Massa regresara de Washington.

Inflación

La nueva suba del dólar, como ya pasó otras veces, golpea la cadena comercial de los diferentes rubros. Hay empresas que prefieren no vender hasta ver cómo sigue la situación. En algunos casos ya hay remarcaciones.

Por ejemplo, Germán Romero, presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba, advirtió que hay “subas” en productos básicos. “Hay algunos rubros que casi no se entregan, como productos de limpieza; en leche en polvo nos dicen que no tienen cajas para envasar”. En los almacenes no hay una conducta “defensiva” de los consumidores “todavía”, indica.

Este jueves el Indec dará a conocer la inflación de setiembre -que rondaría entre 11% y 12% según los privados- pero ya las consultoras sostienen que entre agosto y octubre el IPC podría acumular alrededor del 40%.