Capital: el abogado Guillermo Robles, de Soberanos, se lanzó para intendente

En tiempos de outsiders, el abogado Guillermo Robles, creador del espacio cultural Pulqui y del espacio político GESTA (un acrónimo que contiene el rimbombante nombre de Generación Emprendedora para el Salto Transformador Argentino) se lanzó como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba con el latiguillo “los otros son candidatos, yo seré intendente”. Robles, que a nivel nacional integra el grupo Soberanos, tiene en la mira el voto joven que tan buen rédito le dio a Javier Milei, el presidente que llegó desde los estudios de la televisión y los programas con panelistas. “Córdoba necesita una persona joven, no un pelmazo una vez más. Nos incomoda que haya personas en el ocaso de su gestión en el gobierno. El factor etario no hay que ignorarlo para nada”, cuestionó el dirigente, de 33 años, en una nota reciente con el streaming Alfil AM.

Robles usa las redes como estrategia comunicacional y para mostrar su diagnóstico de la ciudad. En uno de sus posteos, aparece tapando baches en una calle de la ciudad. Dice que recibió miles de likes que lo inspiran a avanzar.

Autodenominado de centro y anti grieta, el dirigente propone que los principales promedios universitarios lleguen a la función pública. El mismo fue Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de la UNC. “Este espacio tiene juventud, experiencia y ganas de trabajar, gente del sector privado y con formación académica”, se presenta. El joven dirigente está en plena conformación del partido distrital con el que disputará la elección municipal que todavía no tiene fecha, pero que no tiene figuras de peso oficialmente anotadas para competir por el sillón que hoy tiene Daniel Passerini. Del oficialismo, se habla de los ministros provinciales Quinteros, Siciliano, o Rodio, entre otros, o de la vice Prunotto; de la oposición hay un abanico de nombres donde no está inscripta aún ninguna figura provincial, pero todos en el marco de las especulaciones.

“Gesta está ideológicamente en el centro, combinamos sentido común con sensibilidad social frente a los problemas que atraviesa la ciudad. En los espacios políticos tradicionales se está instaurando la dictadura de la lapicera, en la cual el que es dueño del aparato decide quien es el candidato: acá no”, promete, en clave de renovación de caras y de modos.

Sobre la situación puntual de la ciudad Capital, afirmó que “no hay gestión” de parte del actual intendente y la próxima gestión tendra que resolver “problemas de gestión, la recolección de residuos, alumbrado, estado de la vía pública, el transporte que no funciona”. “La ciudad se pelea en forma encarnizada con las personas que trabajan en Uber como forma de trabajo, que sale a ganarse el pan, y la Municipalidad le saca la herramienta de trabajo con una multa de 8 millones de mangos”, ejemplificó como lo que no se debe hacer. “Gastan plata en cosas que no tienen sentido, como una licitación gigantesca para una app municipal para uber, cuando podrían haberlo hecho con dos mangos con los 28 mil empleados municipales que tenemos”, terminó.