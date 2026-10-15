El PD sigue pasando la ambulancia y preocupa a Bornoroni

Marisa San Martín

La Libertad Avanza encontró en el departamento Río Cuarto uno de sus territorios más turbulentos. Tras la última recorrida de Gabriel Bornoroni por la región, a comienzos de septiembre, una serie de movimientos comenzó a resquebrajar el ordenamiento que el diputado nacional busca consolidar para fortalecer su candidatura a la gobernación. En ese escenario, otro espacio encendió la ambulancia para recoger a los heridos libertarios.

Alfil ya relató los cortocircuitos entre la conducción de LLA en el sur, encabezada por Laura Soldano, y distintos coordinadores territoriales. Primero le pidieron a la diputada que desplazara a Nicolás Chasagnade del armado, pero terminó reafirmándolo en su equipo. Poco después, comenzó a circular la versión de una estructura alternativa que militaría la reelección de Javier Milei, aunque sin acompañar la candidatura provincial de Bornoroni.

Esa posibilidad quedó en suspenso para darle otra oportunidad a Soldano para que responda a los reclamos de las bases. Sin embargo, en los últimos días empezaron a aparecer señales de una reconfiguración libertaria. El Partido Demócrata es uno de los espacios que busca capitalizar esas diferencias. Su referente regional, Maximiliano Camusso, presidente del partido en Córdoba, comenzó a sumar dirigentes para construir una propuesta propia y ya salió la primera foto que confirma ese movimiento.

Ayer, Camusso anunció la afiliación de Marisa San Martín, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como referente y coordinadora de LLA en Las Higueras. La dirigente será candidata a intendenta de esa localidad del Gran Río Cuarto que gobierna el peronista Gianfranco Lucchesi. En el PD, además, anticipan que buscarán sumar espacios, dirigentes y militantes para competir con su sello en el departamento y en otros puntos del sur provincial, incluidos General Roca, Juárez Celman y Roque Sáenz Peña.

Según comentan desde el partido, sus teléfonos comenzaron a sonar con más frecuencia desde que se hicieron visibles las primeras diferencias internas en LLA. San Martín, que hasta hace un par de semanas participaba de las reuniones de coordinadores libertarios del departamento, encontró en el PD el sello para competir en su localidad y lanzó “Las Higueras Liberal” -adelanto del sello que los demócratas presentarán en los municipios donde busquen competir. En un mensaje interno, atribuyó su salida a que los libertarios de Soldano le negaron esa posibilidad por “especular sus arreglos políticos”.

La dirigente aseguró que el pase “no significa un cambio en mis ideales” y que seguirá trabajando “con el mismo compromiso con el proyecto de país que encabeza nuestro presidente Javier Milei”. El argumento coincide con el que sostienen los demócratas para explicar la alternativa que construyen con Gregorio Hernández Maqueda como candidato a gobernador: respaldar la reelección de Milei, pero disputar la provincia frente a Martín Llaryora por fuera del armado de Bornoroni.

San Martín, que participó de las actividades de Bornoroni en la región, también anticipó que dejará de militar por su proyecto provincial. En sus redes compartió una frase sugestiva: “A algunas personas no les gustas porque eres exactamente quien dices ser. Mientras tanto, ellos tienen que elegir qué maldita máscara van a usar cada día”. Entre quienes conocen los entretelones de su relación con el espacio libertario, interpretan que el mensaje apunta a Soldano, a quien responsabilizan por una salida que podría no ser la última: los “díscolos” esperan un gesto de la diputada o podrían sumarse a la fuga.

La preocupación para LLA también pasa por los aliados extrapartidarios que encuentren en el PD un lugar más conveniente. El partido viene manteniendo conversaciones con dirigentes radicales y del juecismo que ya expresaron su malestar por el lugar que los libertarios puros les reservan en el armado regional.

El antecedente de Marcos Juárez, donde el PD recibió a Gerardo Pasqualli después de que perdiera el sello de LLA, alimenta la expectativa de repetir la experiencia en Río Cuarto y el sur provincial. Para la conducción libertaria, una eventual fuga de referentes supone un problema que excede los nombres: son dirigentes que movilizan en cada localidad y pueden condicionar la convocatoria de los actos de Bornoroni, una pieza importante para sostener su proyección electoral y alimentar el discurso libertario sobre su buen desempeño en las encuestas

Por el lado peronista, las turbulencias libertarias se leen como una buena noticia. La aparición de nuevas opciones pone en discusión la unidad de LLA, que hasta hace unos meses era presentada como una amenaza en los municipios donde Bornoroni prometía competir con candidatos propios. “Si nos mantenemos unidos y jugamos bien las fichas con los intendentes aliados, se van a tener que guardar la pintura violeta para otro momento”, le comentó a Alfil un armador del PJ en el sur.

Con la confirmación de candidatos municipales cada vez más cerca, el escenario empieza a mostrar una dificultad para LLA: traducir el respaldo electoral a Javier Milei en una estructura territorial capaz de sostener la candidatura provincial de Bornoroni. La disputa por los sellos y las diferencias entre dirigentes amenazan con complicar ese objetivo justo cuando el armado libertario necesita consolidar su presencia en el interior.

Día de la Madre: lanzan una campaña comercial con descuentos y sorteos en Río Cuarto

El Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (CECIS) y la Municipalidad de Río Cuarto lanzaron la campaña comercial “El motivo es MAMÁ”, una propuesta para incentivar las ventas locales en la previa del Día de la Madre.

La iniciativa estará vigente del 14 al 18 de octubre e invita a los vecinos a realizar sus compras en los negocios adheridos, donde podrán acceder a descuentos y participar de un sorteo por órdenes de compra de $150.000.

Para sumarse al sorteo, los clientes deberán escanear un código QR, según informaron desde el CECIS. La campaña busca acompañar al sector comercial y promover que los consumidores elijan los negocios de la ciudad para los regalos de esta fecha.

La acción cuenta con el auspicio de Wayclo, Aseo Ambiental, Farmacias Grassi, Tate, Azabache, Súper Top, División Custodia, Intercity, Roberto Gentile, Henzy, Rossetti, Autoservicio El Acordeón y Benicia.

Desde ambas instituciones señalaron que la propuesta apunta a fortalecer la actividad comercial local durante una de las fechas de mayor movimiento para el sector.