En el Mójica se muestran aliviados por el peso de las polémicas que pudieron raspar a la gestión. “Lo de capital te hace ser agradecido”, señalan sobre el caso COyS.

Las calles inundadas, los videos virales y los reclamos vecinales obligaron al Gobierno de Guillermo De Rivas a acelerar su respuesta después de las tormentas que marcaron el comienzo de la semana. La limpieza de desagües, la recuperación de calles y el bacheo volvieron a ocupar buena parte de la agenda municipal, con intervenciones sobre sectores afectados por la cantidad de agua caída. “El intendente se puso encima de cada acción”, dejaban trascender ayer desde el Palacio de Mójica sobre una semana que definieron como “difícil”.

Pero detrás de la contingencia, el Gobierno apuntó a volver rápidamente al terreno de la gestión, con la obra pública como principal argumento para defender el rumbo del Ejecutivo. Una estrategia que, en el tablero provincial, también marca un contraste con Córdoba capital y repercute sobre la construcción de Martín Llaryora en el interior.

En el oficialismo entienden que la capacidad de sostener la agenda positiva, incluso cuando aparecen episodios que amenazan con instalar un frente de desgaste, es uno de los activos que conserva De Rivas. El diagnóstico también contempla lo ocurrido durante octubre y comienzos de noviembre, cuando el escándalo de los cheques en Hábitat parecía destinado a convertirse en un escollo para la gestión.

La denuncia por el presunto desmanejo de fondos municipales encendió las alarmas y amenazó con dominar la agenda negativa, pero el paso de las semanas modificó la lectura que hacen en el Palacio Municipal. La crisis perdió centralidad y el Ejecutivo logró recuperar margen para volver a mostrar actividad.

En el peronismo local atribuyen ese resultado al manejo político y comunicacional del caso. La denuncia ante la Justicia, el apartamiento de la agente señalada y las actuaciones administrativas permitieron, según la lectura derrivista, encauzar el conflicto y evitar que se trasladara de manera permanente a la figura del intendente. “Dimos la cara”, resaltaba un dirigente del oficialismo local.

La comparación con lo que ocurre en Córdoba capital comenzó a aparecer en las conversaciones del peronismo, aunque no por la naturaleza de los hechos, sino por sus consecuencias políticas. El conflicto del COyS mantienen abierta una polémica que sigue condicionando la agenda municipal en la Municipalidad de Daniel Passerini.

Aunque en la pública respaldan a un socio político como lo es el intendente capitalino, por lo bajo apuntan las diferencias: mientras De Rivas logró despejar parcialmente el horizonte, Passerini todavía enfrenta las derivaciones de una crisis que suma capítulos. “Lo de capital te hace ser agradecido”, reflexionaba una voz del oficialismo local sobre las diferencias de efecto entre las polémicas.

En el Mójica aseguran que el gobernador está conforme con el manejo que tuvo De Rivas frente al episodio de Hábitat y con la continuidad de una agenda que mantiene a Río Cuarto como uno de los principales puntos de apoyo de su proyecto en el sur. La Capital Alterna aparece como un territorio donde Llaryora puede exhibir gestión, respaldo político y una relación institucional que, por ahora, no está atravesada por las turbulencias que afectan a la Capital provincial.

El panorama no está exento de dificultades. Las tormentas volvieron a poner sobre la mesa reclamos por infraestructura y mantenimiento, mientras la oposición busca instalar cuestionamientos sobre la respuesta municipal. Pero el oficialismo apuesta a que esos episodios no desplacen el eje de su gestión y los flashes sigan apuntando a hitos como la Circunvalación, ícono de la instalación de Llaryora en la ciudad.

En el cálculo derrivista, la obra pública y la sociedad política con el gobernador se retroalimentan. La gestión municipal necesita el respaldo provincial para sostener proyectos de desarrollo, mientras Llaryora encuentra en Río Cuarto una plataforma territorial para profundizar su construcción en el interior. En un escenario donde Córdoba capital acumula polémicas, la Capital Alterna aparece como un terreno más fértil —o menos problemático— para encaminarse al 2027.