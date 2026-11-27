Enojo ruralista

Desde el ámbito ruralista, el informante compartía con el periodista una serie de reacciones que devinieron de una decisión vinculada al sector de la carne.

Informante: No sé si se enteró, pero hubo un reclamo fuerte contra el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) luego que se aplicara un aumento del 33,5% en el cobro que realiza por cada cabeza enviada a faenar. Es un aporte que nunca fue bien visto, menos en estas circunstancias económicas, pero que toma mucha más fuerza por la fuerte suba. Le consulto porque no he visto tanta difusión en los medios.

Periodista: Leí algo, pero es cierto que no tuvo tanta repercusión.

I: Una locura que no se diga nada porque es una suba fuerte. Lo leí en X a David Tonello, ex presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Remarcó que el aporte subió “de sopetón” y de manera “totalmente inconsulta”. “Pedimos aporte voluntario y que nos convenzan que vale la pena aportar. Que salgan al interior a explicar”, puso. Hasta lo etiquetó a Federico Sturzenegger para hablar de “la casta de la carne”. Tremendo.

P: ¡Epa! ¿Reclamo al Gobierno?

I: Hay enojo, pero no es del todo un reclamo al Gobierno nacional. De hecho, ni Tonello ni los demás referentes ruralistas de la ciudad y región ven esto como una señal que los aleje del modelo Milei. Por el contrario, muchos de ellos ya están militando abiertamente en las filas del armado de La Libertad Avanza.

P: ¿Entonces?

I: Son advertencias sobre lo que puede pasar con el sector si en lo que resta del mandato no se toman decisiones importantes.

Reacción rápida

Córdoba en Río Cuarto tras un homicidio en barrio Alberdi y las declaraciones del delegado provincial de Seguridad.

Dirigente: ¿Vio qué rápido movieron las fichas esta vez? A las pocas horas del homicidio en barrio Alberdi, ya armaron un operativo interfuerza en Río Cuarto para reforzar la prevención y recuperar el control territorial.

Periodista: Me llamó la atención la celeridad, sobre todo comparado con otros episodios. ¿Qué lectura hace de esa reacción?

D: Que por lo general corren de atrás, actúan después de que pasan las cosas, pero al menos ahora no esperaron dos días para empezar a contener lo que pasa. Debe ser la campaña lo que los activa, porque reaccionaron de toque.

P: Sé que el delegado del Ministerio de Seguridad en la ciudad (Leonardo Gutiérrez) aprovechó para diagnosticar el presente social.

D: Primero habló del crimen. Dijo que en este caso fue entre dos personas que se conocían y confirmó que la línea investigativa apunta a un conflicto de índole laboral, con una presunta relación de dependencia. Es decir, salió a aclarar que no tiene nada que ver con un hecho violento que devino de un robo o un hecho violento prevenible. Pero después dejó una reflexión bastante dura sobre el contexto social y los límites de la prevención policial.

P: ¿Reflexión?

D: Dijo que el fenómeno excede lo policial porque ve una sociedad desbordada, con falta de trabajo y pérdida de respeto por las instituciones, las familias y las religiones, como un caldo de cultivo para quienes no usan las buenas formas. La verdad que coincido en mucho de lo que dijo, pero pareciera que vinieron a teorizar sobre el tejido social quebrado mientras había una familia llorando una muerte. Evidentemente, los apura el timing de la campaña y la necesidad de instalar un escenario de crisis social que viene del presente económico.

Dova reaparece ¿con un acto?

La cronista recibía un mensaje del informante de PJ sobre una actividad que encabezará el ex secretario de Gobierno y ex presidente del Tribunal de Cuentas, Mauricio Dova.

Informante: Adivine quién aparecerá con una actividad este viernes. Me dicen que sería un acto. Le doy una pista: “Nosotros vamos caminando”.

Periodista: ¡Mauricio Dova!

I: Así es. Alguien que, al menos desde hace muchos años, nunca dejó de estar en campaña. Cuando dejó la primera gestión Llamosas, se puso a caminar a full y hasta tiró eslogan de campaña. Pero cuando formó parte del Tribunal de Cuentas, en el segundo mandato, tampoco dejó de tener ese discurso y jamás negó que quiere ser intendente. Él vive en “modo campaña” los 365 días del año.

P: Igual, hay momentos en los que da señales más fuertes que otras. Un acto no es poca cosa.

I: Esto es en el Centro de Jubilados de Banda Norte. En un sector en el que, bien sabemos, el intendente De Rivas juega de local. No sé cómo será la convocatoria pero, si ha seguido sus últimos movimientos, verá que sigue recorriendo la ciudad de punta a punta. Ni sus detractores niegan eso.

P: No sé si ha hablado a los medios en el último tiempo pero sé que tenía una mirada muy crítica de la actual gestión.

I: Él ya se había mostrado molesto con el PJ por no convocar a internas para la última elección municipal. Sé que muchos piensan que sus movimientos apuntan a presionar para, finalmente, terminar cerrando filas con el peronismo. Pero algunos dicen que el 2028 puede ser diferente. Que quizás, esta vez, se termina postulando como candidato.

P: ¿Y usted qué dice?

I: Voy a recurrir a un clásico meme: “Ah bueno, ahora sí, ¿eh?”.