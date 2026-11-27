Mientras se especula con la posibilidad de una fecha electoral entre fines de marzo y abril del 2027, los intendentes peronistas comienzan a prepararse para sus propias elecciones municipales. Varios de ellos asumieron el compromiso de plegar sus comicios a los de la Provincia y asumen que la estrategia será efectiva: apuestan a obtener una reelección en sus localidades y consideran que podría haber un “efecto arrastre” que beneficie al gobernador en el sur.

En el departamento Río Cuarto, intendentes como Nestor Peralta (Chaján), se comprometieron a hacerlo. En diálogo con el stream Tablero Abierto (producción de Alfil), el jefe municipal manifestó: “Vamos a plegarnos a las elecciones provinciales y creo que a Llaryora le tiene que ir mejor en el sur. En las elecciones anteriores, él no tenía tanto nivel de conocimiento en esta zona. Pero ahora ha visitado los más de 400 municipios de la provincia. En todos los municipios hay una o varias obras del gobierno provincial”.

El jefe municipal del departamento Río Cuarto consideró que la presencia más frecuente del gobernador en el interior “tiene que hacer la diferencia en 2027”. “Hay colegas que dicen que, con todo lo que ha ayudado a los municipios, si la gente no vota a Llaryora sería desagradecida”, consideró Peralta. Es sabido que el gobernador ha planteado, en sus discursos, una mirada municipalista (que también buscó trasladar a su equipo de gobierno). Por ende, los intendentes son conscientes del peso que el mandatario les asigna en el próximo desafío electoral.

La apuesta tiene una lógica concreta: aprovechar la buena imagen que algunos mandatarios conservan en sus localidades y trasladar parte de ese respaldo a la elección provincial: una suerte de “efecto arrastre”. Y viceversa: la elección unificada también les permitiría a los intendentes aprovechar el escenario de una campaña provincial para fortalecerse en sus localidades. Otro argumento que plantean en algunos casos es la “apatía electoral” que podría verse disminuida si se convoca a los vecinos a las urnas en una única fecha para elegir gobernador e intendente.

Aunque las legislativas del 2025 no sean el ejemplo más oportuno (Provincias Unidas quedó 14 puntos por debajo de La Libertad Avanza en Córdoba), el PJ cordobés obtuvo victorias en algunas localidades gobernadas por el PJ como Chaján y Las Higueras.También en localidades gobernadas por radicales como Walter Perrone (Coronel Baigorria), quien en esa oportunidad apoyó la candidatura de Juan Schiaretti. La participación activa de algunos jefes municipales en aquella campaña no fue menor y, más allá del contundente triunfo de LLA en la provincia, aquellos municipios en los que ganó el cordobesismo ponderaron el despliegue territorial de sus intendentes.

Hace tiempo que el objetivo de Llaryora en el sur es claro: contrarrestar la performance electoral del 2023 en un terreno que se ha pintado de violeta en los últimos comicios nacionales. Río Cuarto, Juárez Celman y General Roca representan un gran desafío y los intendentes del PJ (y aliados) serán importantes en ese proceso.

Se presentó la Semana por la Inclusión

El Gobierno de Río Cuarto presentó una nueva edición de la Semana por la Inclusión, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. “Con una agenda orientada a promover la participación, la accesibilidad, el reconocimiento de derechos y la construcción de una comunidad cada vez más inclusiva”, remarcaron en el comunicado oficial.

Las actividades se desarrollarán del 29 de noviembre al 5 de diciembre y comenzarán este domingo en el Parque Sarmiento, con una feria desde las 17:30 hs. A partir de las 18:00 hs se habilitará el ingreso al anfiteatro, donde cerrará la jornada Simón Aguirre. En caso de lluvia, el encuentro se trasladará a la Arena Celeste, el salón de usos múltiples de la Asociación Atlética Estudiantes.

La presentación contó con la presencia del secretario de Desarrollo Comunitario, Gregorio Oberti, y de la subsecretaria de Discapacidad e Inclusión, Georgina Loser, junto a referentes y coordinadores de instituciones vinculadas a la discapacidad, demás autoridades y representantes de los espacios que forman parte de la iniciativa.

La propuesta reunirá a más de 35 instituciones que trabajan diariamente con la discapacidad, además de talleres, servicios, microemprendimientos, presentaciones artísticas y actividades productivas y culturales. El objetivo es visibilizar el trabajo cotidiano del sector y acercar a toda la comunidad a este espacio verde de la ciudad.

Al respecto, Oberti valoró el trabajo sostenido de las organizaciones y la importancia de mostrar lo que se construye en conjunto, más allá de los reclamos habituales: “Este domingo vamos a largar con una feria festival en donde más de 35 instituciones nos vamos a encontrar para mostrar el trabajo que vienen haciendo tanto desde la Municipalidad como cada entidad. La idea es que se acerque toda la ciudadanía y celebrar junto a los chicos y sus familias, porque hablar de inclusión es hablar de todos”.

El funcionario subrayó el sentido de visibilización que busca la propuesta y detalló cómo será el ingreso al anfiteatro: “Muchas veces nos juntamos a hacer catarsis colectiva porque la situación está difícil, pero también está bueno celebrar lo que se hace. El domingo va a ser un momento para que todas estas instituciones muestren todo lo que hay detrás del reclamo general, y lo pensamos en forma de celebración. Como el anfiteatro tiene un cupo, las personas con discapacidad y sus familiares tendrán prioridad de ingreso, y luego se habilitará la entrada al público en general”.

Oberti también agradeció a los equipos de trabajo y a las instituciones participantes, y remarcó que el Municipio acompaña y genera espacios de encuentro y escucha. Desde ACIPDIM, centro de inclusión escolar, Carolina Fumarco valoró la participación y el trabajo articulado con el Municipio: “Venimos a compartir y a ser parte porque nos parece fundamental fomentar, promocionar y difundir la importancia de la inclusión social, educativa y laboral en nuestra ciudad”.