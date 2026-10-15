17-O: Llaryora y Passerini ponen a punto el PJ, Natalia escenifica la división

El peronismo conmemorará el Día de la Lealtad en dos actos diferentes, que se realizarán en simultáneo el sábado a la mañana: uno, organizado por el PJ Capital, al que asistirán el intendente y el gobernador, se llevará a cabo en el Quality a las 10 de la mañana. Otro, organizado por Natalia de la Sota, tendrá lugar en Barrio Juan Pablo Segundo y contará con la participación de los dirigentes de Defendamos Córdoba.

El acto oficial, dirigido especialmente a los dirigentes territoriales y a la extensa orgánica del PJ Capital, será un nuevo capítulo en la saga iniciada con la designación de Facundo Torres como presidente alterno del Partido Provincial, a quien el gobernador encomendó reactivar el partido. Responsabilidad que, a su vez, en la Capital retuvo el intendente Daniel Passerini, que hará de anfitrión en la celebración del sábado. La presencia de Llaryora es prácticamente un hecho. Se descuenta que la de Alejandra Vigo también. La de Schiaretti, que desde luego recibió la invitación, todavía no fue confirmada.

Desde mediados del año pasado, las autoridades partidarias trabajan el ordenamiento y puesta a punto del PJ, que en la ciudad sigue representando la estructura más confiable con la que cuenta el oficialismo a la hora de traccionar la campaña territorial.

Tras la redefinición de su orgánica y la entrega de diplomas seccional por seccional que Passerini acaba de completar en la 7ma, el Día de la Lealtad ofrecerá la excusa para que la dirigencia se reencuentre con Llaryora en la Capital, al tiempo que el gobernador recorre sin pausa los departamentos del interior.

La fecha de las elecciones provinciales no ha sido señalada aún, pero los movimientos del oficialismo dan a entender que tendrán lugar en el primer semestre del año próximo, y los pronósticos más osados hablan del primer cuatrimestre.

El acto del sábado tendrá el formato de una jornada de formación política -en la ocasión, a cargo del “Tito” Dómina-, muy similar al que luego replicarán las distintas secretarías del partido.

La idea -advierten sus organizadores- es aprovechar la fecha para un relanzamiento de la organización partidaria en la ciudad, “con todas las seccionales involucradas y la formación política como eje del encuentro”, que además recuerdan que la reorganización del partido responde a un pedido expreso del gobernador.

El objetivo de fondo, buscar la máxima capilaridad posible en la organización y abordar con tiempo el estudio de las problemáticas que marcarán los ejes de la futura campaña, para que militantes y dirigentes lleguen preparados al sprint final, que, dado el hermetismo sobre la fecha de las elecciones, llegará “de improviso”.

“Si esto se organiza bien y con tiempo, quizá hasta ni se necesiten coordinadores”, deslizan, optimistas, en el PJ.

En simultáneo al 17-O que liderarán Llaryora y Passerini tendrá lugar la celebración de Defendamos Córdoba y Natalia de la Sota, que eligió para la ocasión Barrio Juan Pablo Segundo por ser el primer Barrio Ciudad que construyó su padre, José Manuel.

La mesa capital del espacio se reuniría en la tarde de ayer para avanzar en la organización, que todavía no estaba cerrada. Y la posibilidad de que Natalia conmemore el 17-O en Córdoba por la mañana y viaje a Buenos Aires para participar de un evento del peronismo nacional por la tarde se mantiene abierta.

Mientras en Córdoba el fraccionamiento o no de la oposición es el tema más debatido y la incógnita a resolver para adelantar el escenario electoral, la celebración de Natalia devolverá una vez más la postal de un peronismo activo, sí. Pero también dividido.