Ferrero y De Loredo ganaron la pulseada en el bloque y la Legislatura

Sobre la mesa del mantel a cuadros azules y blancos, donde Rodrigo de Loredo hace las fotos para dar a conocer anuncios importantes, informó que Alejandra Ferrero es la nueva presidenta del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical en la Legislatura de Córdoba.

Pero la definición se concretó en una reunión de legisladores, que se llevó a cabo en la Casa Radical, este miércoles a las 14. La nueva conducción partidaria terminó de ordenar la sucesión de Matías Gvozdenovich, quien había anticipado su decisión de dejar la conducción parlamentaria para concentrarse en la presidencia del Comité Provincia.

La designación tuvo una postal política contundente. Rodrigo de Loredo hizo público el contundente respaldo a la legisladora, que pasa de conducir el intebloque de Juntos por el Cambio a presidir el bloque de la UCR. Con este moviendo, Ferrero vuelve a participar de las reuniones de Labor Parlamentaria en la Unicameral.

“Alejandra Ferrero. Opositora temida y atacada por el peronismo. Abogada especialista en derecho previsional. Madre a tiempo completo. Inteligente, preparada, frontal y transparente. Una topadora trabajando”, escribió el exdiputado nacional en sus redes, para anunciar la noticia.

Y completó: “Un orgullo que sea nuestra nueva Presidente de Bloque, quien llevará a la Legislatura las reformas que le proponemos a Córdoba, para dejar atrás 3 décadas de peronismo”.

El mensaje no fue solamente una felicitación. También representó un respaldo político a Ferrero, frente a los intentos de resistencia. Incluso, el movimiento que estaba pensado para finales de octubre, terminó acelerándose para mediados de mes.

La nueva presidenta tendrá por delante el desafío de ordenar las diferencias internas y conducir un bloque que, además, mantiene una relación de fuerte confrontación con el oficialismo provincial.

La despedida de Gvozdenovich

En paralelo, Matías Gvozdenovich publicó un video para comunicar su salida de la presidencia del bloque, función que desempeñó durante casi tres años.

“Como ustedes saben, actualmente soy presidente del Comité Provincia y, como lo dije desde un principio, no podemos sentarnos en dos sillas a la vez”, explicó el dirigente radical.

Gvozdenovich agradeció el trabajo de sus compañeros de bancada y destacó la presentación de más de 2.500 proyectos legislativos durante su gestión.

“Queríamos demostrar este gesto de dejar la presidencia para tomar nuestro nuevo horizonte, que va a ser llevar al radicalismo de Córdoba a volver a gobernar”, sostuvo.

Su salida de la presidencia del bloque no implica abandonar la Legislatura. Continuará ejerciendo su banca mientras concentra sus esfuerzos en la reorganización partidaria, la reforma de la Carta Orgánica y la preparación del Congreso radical previsto para el 24 de octubre, donde se abordará la estrategia de alianzas.

Con Ferrero al frente de la bancada y Gvozdenovich concentrado en la conducción partidaria, De Loredo termina de acomodar dos piezas centrales de su estructura política de cara a 2027.