“Gomas” en el streaming

Una de las conquistas (menores) asociadas al regreso de la democracia en diciembre de 1983 fue la colonización del trasnoche televisivo por parte de los canales de aire que en ese entonces eran los únicos que estaban a disposición del público. Ciclos de películas como “Viaje a lo inesperado” y “Trasnoche Aurora Grundig” cerraban por la madrugada la transmisión de Canal 13 y se anticipaban a lo que iba a ser poco después la oferta de la TV por cable y sus emisiones durante las 24 horas del día, en tanto que la señal oficial de ATC programaba en ese horario el “Kenia Sharp Club”.

A esa rutina cinematográfica se sumarían con posterioridad otras propuestas en las que había conductores que salían en vivo, casi siempre con apelaciones a lo humorístico, a la manera de los late-night shows estadounidenses que causaban furor de la televisión de aquel país. Uno de los pioneros en esas lides fue Raúl Portal, quien en 1988 desembarcó en ATC (donde entre 1982 y 1983 había conducido “Semanario Insólito”) con “Noti-Dormi”, un verdadero acierto que obtuvo picos de audiencia después de la medianoche, franja que hasta ese momento registraba escasos puntos de rating.

Cuando en marzo de 1990 se efectivizó la privatización de Canal 11 de Buenos Aires, que pasó a llamarse Telefe, el flamante gerente de programación Gustavo Yankelevich ubicó en el segmento de las cero horas un noticiero deportivo, a cuyo frente fue designado Marcelo Tinelli. A este joven periodista y locutor lo secundaba un plantel de columnistas especializados en diversas disciplinas, cuya intervención era administrada por el animador, quien se encontraba sentado ante un escritorio, delante de un micrófono. Gonzalo Bonadeo, Teto Medina, Osvaldo Príncipi, Lanchita Bissio y Felipe McGough, entre otros, conformaban el staff de esa primera versión de “VideoMatch”.

Con el correr de los meses, la comicidad natural de Tinelli y su séquito fue llevando el contenido hacia la vereda del humor, lo que derivó en la apertura de secciones como “Deportes en el recuerdo” y la incorporación de personajes como El Enano Gula Gula o El Tortero. Cuando los tapes que recopilaban bloopers y cámaras ocultas se convirtieron en los favoritos de los telespectadores, la cosa ya no tuvo vuelta atrás y “VideoMatch” se transformó en un ciclo de entretenimientos clave en la carrera de Tinelli, que sirvió como catapulta para el suceso posterior que obtuvo con “Ritmo de la noche”, “ShowMatch” y “Bailando por un sueño”.

A más de 36 años de aquel impacto en Telefe, este astro de la TV parece haber agotado su carismática fórmula y desde hace tiempo no consigue remontar la pendiente de una decadencia que no hace sino reflejar los cambios que han experimentado los medios de comunicación en este nuevo siglo. Sus intentos más recientes han procurado, sin suerte, sacarle un poco más de jugo al repertorio de los reality shows, uno de los últimos recursos a los que apeló la televisión para no perder supremacía en las preferencias de la familia.

Es en esa encrucijada que aparenta haberse acordado de lo que ocurrió en la génesis de “VideoMatch”, cuando con pocos recursos y mucho entusiasmo se lanzó a la conquista de un espacio que en esa época estaba alejado del prime time. Y así es como mañana debutará en el streaming de Infobae con “Dale Match”, un rescate emotivo de su vieja receta, en el que estará secundado por Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller, Baulo y Pachu Peña. El producto reciclará algunos certámenes de talentos como los que condujo en El Trece, además de las cámaras ocultas y las imágenes de archivo revisitadas.

A diferencia de “VideoMatch”, este proyecto que promete diversión para todo público será emitido desde las 21, el horario clásico en que se estacionó Marcelo Tinelli durante el periodo en que nadie podía discutirle el liderazgo, y sus producciones desde la usina de la empresa Ideas del Sur abastecían a varios canales en simultáneo. A gran distancia de esa etapa dorada, al sumarse a la plataforma multimedia de Infobae vuelve a unir voluntades con Daniel Hadad, con quien estuvo vinculado en su breve paso por Canal 9 en 2005, como bisagra necesaria de la transición entre Telefe y El Trece.

Resulta por demás pertinente que al evaluar este aterrizaje de Marcelo Tinelli en el streaming se recuerden sus comienzos con “VideoMatch”, porque la puesta de ese programa tenía no pocos puntos de conexión con el soporte que hoy concita la atención general. Sin embargo, este Tinelli de 66 años ya no posee la frescura de aquella ocasión ni representa nada novedoso como acontecía al despuntar la década del noventa. Estamos ante un experimento que traduce un antiguo hit televisivo al ecosistema mediático actual, caracterizado por la inestabilidad y por una interacción que no tiene ninguna similitud con la que existía en el apogeo de los “gomas”.