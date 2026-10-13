Lenguajes, obras y descubrimientos

“Zelig” - Obra de Carlos Alonso - “Las Tapadas” - Mañana: un libro digital de arte.

La extraña empatía de “Zelig”

El ciclo Cine en el Palacio se realizará el martes 13 de octubre de 2026 a las 18 en el Auditorio del Museo Evita | Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511, Córdoba). El mes trae consigo el Ciclo: Modos de ver: realidad y ficción, y la película de esta tarde es Zelig (Estados Unidos, 1983) dirigida por Woody Allen.

La idea genial de Woody es llevar a su máxima expresión los efectos de una profunda empatía -o bien de una profunda sugestión mimética con quienes le rodean-, que en el personaje interpretado por el mismo director, se manifiesta como una completa transformación, en las competencias, en los rasgos y hasta en el idioma de las personas con quienes comparte un mismo espacio. Rasgos japoneses entre japoneses, profesionalidad médica entre médicos, músico de jazz en la compañía de jazzeros, afroamericano cuando tiene contacto con estos, y así un número absurdo de adaptaciones de Zelig a su entorno. En esta comedia con humor ácido, se revela que la infancia de Zelig ha estado marcada por el rechazo sistemático y el maltrato de sus progenitores, motivo original de su ansiedad por encajar en su medio.

Entrada: Libre y gratuita (hasta agotar la capacidad de la sala de 90 personas; las entradas se entregan desde las 16:00 en el lugar).

Comprender las obras de un maestro

El mismo Museo Superior de Bellas Artes presenta a las 17, en el 3° piso, la charla a pie de obra en la muestra del recientemente desaparecido y enorme maestro Carlos Alonso: En los Círculos del Infierno. Estará a cargo de la curadora de dicha muestra, Romina Cervi, quien se referirá a los distintos núcleos de la exposición: La metamorfosis de Dante, Manos anónimas, El Matadero y El ganado y lo perdido. Durante el recorrido, el público asistente podrá entender mejor los diálogos que el artista tendió entre la obra del Dante, la historia argentina y los conflictos del mundo contemporáneo, a través de una crítica profundamente humana y como un gesto muy caro al imaginario y a la denuncia de las fuerzas oscuras que mueven el mundo. La lucidez restablece valores alterados por lo infernal. El cuerpo, la violencia, la memoria y la condición humana laten en esos cuadros interpelantes. Entrada libre y gratuita.

Luchadoras por la patria

En la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) se presenta esta tarde a las 18 el libro Las Tapadas, escrito por Clara Weller y Ana María Tenaglia, autoras de la dramaturgia original de la obra que ellas mismas han venido presentando en escena bajo la dirección de Giovanni Quiroga. El proceso de crear ese texto para la escena les impuso a ambas actrices una profunda investigación sobre dos figuras históricas que fueron mujeres referentes por su rol revolucionario durante la guerra de emancipación de la España colonial. Rosa Campusano hacía tareas de espionaje para los patriotas, y Manuela Sáenz vio el campo de batalla desde dentro en Junín y Ayacucho, siendo ascendida a Coronel por Bolívar. De ese modo se destaca el papel activo de las mujeres en el contexto de las luchas por la independencia, a la vez que muestra cómo muchas de sus contribuciones fueron ocultadas o relegadas por la historia. El libro propone revisar esas figuras desde una mirada actual y vincula las luchas revolucionarias del siglo XIX con las reivindicaciones de las mujeres de hoy.

La presentación contará con canciones interpretadas por Ana María Tenaglia, y la lectura de fragmentos de la obra por las dos autoras. Entrada libre y gratuita.

Dos miradas, dos películas

El Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) presenta este martes a las 17 el filme italiano La vida es así (2025) dirigido por Riccardo Milani. En una franja de costa del sur de Cerdeña se encuentran dos hombres, dos formas de vida, dos perspectivas del destino. Un pastor solitario que siempre ha vivido allí en una casa pequeña cuida sus animales y una cultura inscrita en un tiempo tradicional, mientras que el presidente de un poderoso grupo inmobiliario mira el paisaje y el mar como una oportunidad de crear un resort de lujo para explotarlo. Estas perspectivas contrapuestas solo pueden desencadenar conflictos entre sí.

A las 19.10 se repone Tres adioses (Italia, 2025) de Isabel Coixet, basada en relatos de la escritora italiana Michela Murgia. Narra el resquebrajamiento de una pareja que forman Antonio, un chef con buenas perspectivas, y Marta, una mujer que se enfrenta a una grave enfermedad. Un aprendizaje vital se embosca en los traspiés que ambos atraviesan. Entrada general $6000 pesos, estudiantes y jubilados $4000.

MIÉRCOLES

Un libro digital de arte

La editorial Bosquemadura presenta mañana una nueva edición digital de su catálogo sobre arte: De lo inasible a lo visible, libro que reúne cuatro décadas de creación, investigación y compromiso con la memoria histórica de la artista Hilda Zagaglia. La publicación está dedicada a recuperar la cultura afrodescendiente y visibilizar la historia de los africanos esclavizados y su legado en Alta Gracia. Hilda Zagaglia asume en nuestra cultura el mestizaje de la herencia barroca, indígena, Córdoba jesuita y afro, según explica Alejandra Ciriza en el ensayo que acompaña el recorrido visual de una amplia selección de obras realizadas por la artista argentina. Escriben también en el volumen Natalia Encinas, acerca de las representaciones de las mujeres y la fuerza de una mirada crítica frente a un imaginario dominante. Y el estudioso italiano Renato Miracco ubica a Zagaglia en la vanguardia, en lo simbólico del arte del desecho y el don.

La publicación será presentada en la Legislatura Histórica de Córdoba (Rivera Indarte 33), el miércoles a las 18. Conversan con Hilda Zagaglia, Mary Ortolani, Yanina Enrici y Adriana Musitano. Modera Guadalupe Garione. Entrada libre y gratuita.