En el “sur sur”, Bornoroni mostró llegada a intendentes aliados

Uno de los grandes pendientes de La Libertad Avanza en el sur provincial era mostrar llegada a intendentes que actualmente estén en funciones. En los últimos meses, Gabriel Bornoroni logró fotos que habilitaron la posibilidad de pensar en jefes municipales radicales que (muy probablemente) acompañen a La Libertad Avanza en la elección provincial. En el caso del departamento Roque Sáenz Peña, no resulta menor que el diputado (y presidente de LLA en Cordoba) haya mostrado llegada a los intendentes de Laboulaye y General Levalle, las principales localidades de dicho departamento.

A fines de la semana pasada y junto al diputado Gonzalo Roca, Bornoroni recorrió General Levalle y Laboulaye, donde se reunió con los intendentes Gino Chiapello y Laura Rodríguez Paredes. También encabezó un encuentro con referentes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y el Frente Cívico con el objetivo de ampliar la construcción libertaria con dirigentes que aporten territorialidad y estructura.

Este desembarco combinó una agenda con reuniones institucionales, un “café con vecinos” (experiencia que previamente llevó adelante en Río Cuarto) y conversaciones con dirigentes de distintas fuerzas opositoras. Más allá de los reclamos locales que recogió durante la recorrida, el diputado nacional dejó una señal política: La Libertad Avanza busca ampliar su armado provincial y aseguró que sigue abierta la posibilidad de sumar fuerzas que “adhieran a las ideas de la libertad”. Incluso, no negó sus aspiraciones personales de ser candidato a gobernador pero insistió en “no tener la soberbia de lanzar un candidato sin estar de acuerdo con el resto de los partidos”. “Tenemos 150 personas en el equipo técnico, trabajando en el plan de gobierno y haciendo un gran diagnóstico de lo que le pasa a Córdoba”, aseguró.

Los intendentes en cuestión, de origen radical, aparecen como referencias territoriales relevantes para una construcción libertaria que necesita ganar volumen en el sur provincial. En un escenario en el que la oposición cordobesa aún muestra cierto desorden en sus liderazgos, el armado del diputado nacional procura “no perder tiempo” y focalizar en una región fértil para el voto libertario. Aunque, en el caso del departamento Roque Sáenz Peña, se trata de un bastión fuerte para el PJ cordobés en las elecciones provinciales. Por ejemplo, en 2023, fue el único departamento del sur en el que Martín Llaryora se impuso por sobre Luis Juez.

En General Levalle, Bornoroni señaló que había conversado con Rodríguez Paredes sobre las necesidades de la localidad y recorrió el cruce de las rutas 7 y 10, donde puso el foco en las medidas pendientes “para mejorar la seguridad vial”. También mencionó las dificultades vinculadas con el acceso a la salud y el costo de la electricidad (aspectos en los que apuntó directamente al gobierno provincial). En el caso del mantenimiento de las rutas nacionales, el diputado libertario remarcó en conferencia de prensa que “hay un trabajo importante del gobierno nacional de licitar nueve mil kilómetros de ruta. Ahora, hay una realidad. Nosotros venimos de una presidente que estaba presa por el tema de vialidad.Por eso que las rutas quedaron en estado de abandono y nosotros tenemos que ir hacia un trabajo mancomunado entre lo público y lo privado para que el kilómetro de ruta no esté financiando corrupción”.

Bornoroni también hizo énfasis en la reunión política que se llevó adelante en Laboulaye. En la mesa se sentaron representantes de La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO y el Frente Cívico, en una postal que buscó mostrar una articulación más fuerte entre aliados. “Coincidimos en que Córdoba necesita una alternativa fuerte y unida para terminar con casi tres décadas de peronismo”, manifestó el diputado.

Municipio y FAECyS firmaron convenio para la formación y el empleo

En el marco de políticas orientadas al desarrollo socioeconómico y la generación de oportunidades, el Gobierno de Río Cuarto llevó adelante un encuentro estratégico encabezado por el Intendente Guillermo de Rivas; el Secretario General de AGEC y miembro de la Secretaría de Previsión Social de FAECyS, José Luis Oberto; junto a representantes de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), miembros de la comisión directiva gremial y delegados de todo el país que participaron de las jornadas de capacitación en la ciudad.

En ese marco, se formalizó la firma de un convenio de colaboración destinado a potenciar la formación técnica y profesional en la región. El acuerdo tiene como eje central articular acciones conjuntas estructuradas en dos líneas: la actualización permanente para los trabajadores activos del sector mercantil y sus familias, y la capacitación orientada a personas en situación de desempleo, con el propósito de mejorar las condiciones de empleabilidad y responder a las necesidades del mercado laboral.

El intendente Guillermo de Rivas destacó la relevancia institucional de esta vinculación estratégica con el sector gremial para fortalecer el capital humano local: "Este convenio nos va a permitir trabajar a través del área de empleo en capacitación y formación profesional, no solo para mejorar las condiciones de aquellos que ya tienen trabajo, sino fundamentalmente para brindar herramientas a quienes hoy, por determinadas circunstancias, no lo tienen; formarlos y capacitarlos para que estén preparados para el mundo laboral".

Por su parte, el titular de la Secretaría de Previsión Social de FAECyS, José Luis Oberto, remarcó “la importancia de la alianza” y señaló : "Firmamos este convenio para consolidar todo el trabajo en conjunto que venimos realizando en beneficio de los trabajadores y sus familias, utilizando todas las herramientas tecnológicas y el campus virtual para llegar con capacitación de calidad tanto a nuestra ciudad como a los delegados de todo el país".

Desde la secretaría de Capacitación de FAECyS se valoró la iniciativa al señalar que se trata de "una herramienta más de conocimiento e integración para potenciar el desarrollo y las oportunidades laborales de los trabajadores".

Por otra parte, desde la representación de la CGT se enfatizó la trascendencia político-gremial del convenio: "Celebrar este tipo de iniciativas, donde se priorizan la capacitación, el desarrollo y las políticas de Estado, significa asegurar un porvenir para la clase trabajadora”. Además, se acordó la conformación de una Mesa Técnica Coordinadora -integrada por representantes del municipio y la federación- para diseñar los trayectos pedagógicos y coordinar el uso de las plataformas virtuales con el fin de acercar herramientas concretas a toda la comunidad.