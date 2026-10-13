Llamosas endureció el tono contra la UCR, que llevó la pelea al sur

Juan Manuel Llamosas y Matías Gvozdenovich

El conflicto entre el peronismo cordobesista y el radicalismo en modo campaña excede al escenario legislativo, tensionado por los pedidos cruzados de licencia, la falta de quórum y las acusaciones de persecución provenientes de la oposición. La disputa también se proyecta sobre el sur provincial, donde el oficialismo busca preservar su territorio frente al avance opositor y a la construcción que empezó a liderar Rodrigo de Loredo.

Esa dimensión regional tuvo un capítulo particular este fin de semana largo, cuando Juan Manuel Llamosas salió al cruce de Matías Gvozdenovich, flamante presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba. El enfrentamiento entre dos exintendentes del interior dejó expuesto cómo la tensión provincial empieza a trasladarse a una región que tendrá peso en la construcción electoral de 2027.

Todo comenzó cuando el legislador radical y exintendente de Arias cuestionó al riocuartense en medio de un intercambio con Facundo Torres, quien había señalado la doble vara de la UCR frente a las denuncias que involucran a dirigentes y asesores y los pedidos de licencia. Gvozdenovich apuntó contra la vicegobernadora Myrian Prunotto, pero especialmente contra Llamosas, a quien llamó “el mudo” y acusó, junto al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, de haber “dinamitado todos los puentes de diálogo”.

Para Llamosas, que durante su trayectoria construyó un perfil asociado al diálogo y los acuerdos, la acusación tocó uno de los atributos con los que buscó diferenciarse dentro del oficialismo. Sin embargo, el golpe más directo llegó con la referencia de Gvozdenovich a la inseguridad en Río Cuarto. El radical recordó que su bloque había rechazado la Ley de Seguridad provincial y vinculó aquella advertencia con los hechos policiales registrados durante las últimas semanas en la ciudad, abordando un tema sensible en días de campaña.

Poco habituado al cruce público y al enfrentamiento directo en redes sociales, el exintendente decidió responder. “Otra vez la doble vara”, abrió Llamosas, para defender el pedido de que la legisladora Alejandra Ferrero dé un paso al costado mientras se esclarecen los hechos vinculados a su asesor. El dirigente sostuvo que el oficialismo reclama “responsabilidad política” bajo el mismo criterio que, según planteó, la oposición había defendido anteriormente.

Pero la respuesta fue más allá de la discusión por las licencias. Llamosas acusó a sus adversarios de convertir la política en un espectáculo y apuntó directamente contra De Loredo, a quien atribuyó la orientación confrontativa del radicalismo -enfocada en Río Cuarto por el tema de la inseguridad. “Mientras ustedes gritan en las redes, nosotros seguimos ocupados en gobernar”, escribió, antes de enumerar obras, políticas educativas y medidas para impulsar la producción y el empleo. Entre ellas, destacó las intervenciones viales que atraviesan la provincia, con la Circunvalación como referencia local.

El cierre fue todavía más explícito: Llamosas sostuvo que los radicales parecen preocupados porque seguirán siendo oposición durante muchos años. La frase llevó el intercambio más allá del funcionamiento de la Unicameral y mostró una faceta de “picanteo” que no es tan propia del exintendente, en un contexto en el que el oficialismo empieza a ajustar su discurso a la disputa electoral y debe responder con las armas propuestas por sus rivales.

El ida y vuelta en X no tuvo una repercusión extraordinaria, pero dejó una señal sobre el tono que puede adquirir la confrontación en los próximos meses. Llamosas salió a defender a su espacio y aprovechó la respuesta para ubicar al radicalismo de De Loredo como adversario en la discusión por el futuro provincial. La pelea que comenzó en la Legislatura encontró así una derivación en el sur.

En esa región, Martín Llaryora intensifica su despliegue territorial con la reelección en el horizonte y Llamosas aparece como uno de sus principales referentes políticos. El exintendente tiene un papel propio en una construcción que involucra a intendentes, vínculos regionales y la capacidad del peronismo para sostener su estructura más allá de la gestión provincial.

Para el radicalismo, la apuesta pasa por ampliar su presencia y trasladar la confrontación con el cordobesismo a territorios donde el oficialismo conserva una estructura política y municipal. La mención de Gvozdenovich a Río Cuarto tampoco es menor en un escenario donde el sector radical más predispuesto a una alianza con La Libertad Avanza enfrenta resistencias internas. La estrategia del espacio alineado con De Loredo busca poner a los dirigentes peronistas en el centro de la discusión y obligarlos a responder sobre los temas que instala la oposición.

El cruce entre Llamosas y Gvozdenovich no define el rumbo de esa disputa, pero anticipa uno de sus tantos escenarios. El radicalismo busca llevar la pelea al terreno del peronismo y forzar a sus dirigentes a salir de una posición defensiva. Para el PJ del sur, el desafío será sostener su despliegue territorial sin quedar atado a la agenda que proponga la oposición.

Finalizó una nueva edición de la Feria del Libro Juan Filloy y más de 40 mil personas la visitaron

La Feria del Libro Juan Filloy cerró su edición 2026 con más de 40 mil visitantes, según confirmó la Fundación por la Cultura. Durante seis jornadas, Río Cuarto volvió a convertirse en un espacio de encuentro para la literatura y otras expresiones artísticas, con una programación destinada a públicos de todas las edades.

La 22ª edición se desarrolló en el Ex Palacio de Justicia bajo el lema “Leer es un acto poético”. La propuesta combinó presentaciones de libros, talleres, conferencias, espectáculos musicales y actividades culturales, con la participación de referentes de distintos puntos del país y del exterior.

El encuentro también contó con la presencia de editoriales, librerías, instituciones educativas y organizaciones culturales, en una agenda que buscó promover la lectura y ampliar el intercambio entre autores y lectores.

Desde la organización destacaron el alcance de una feria que, además de ofrecer nuevas publicaciones y experiencias artísticas, contribuye a posicionar a Río Cuarto como un punto de referencia cultural en la región.

La muestra se extendió del 6 al 11 de octubre, con entrada libre y gratuita, y consolidó la continuidad de uno de los principales eventos culturales de la ciudad.