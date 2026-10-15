Artes de la luz, la vibración y la danza

Cine africano, Artemis Danza, “Hangar rojo”, Loretta Sorbello, pájaros bordados y Horacio Burgos.

Tarde de estrenos y cine africano

En el Cineclub Municipal Hugo del Carril hay dos programaciones paralelas de buen cine: estrenos exclusivos en la sala principal, y en el Auditorio Fahrenheit: FICAA, Festival Internacional de Cine Africano en la Argentina.

Los estrenos traen dos títulos que hacen pie en grandes crisis históricas Sudamericanas: la dictadura de Pinochet en Chile y el resquebrajamiento del 2001 en la Argentina. A las 15.30 y a las 20.30 se proyecta Hangar rojo, una coproducción argentino-chilena (2026) dirigida por Juan Pablo Sallato, que cuenta el proceso, dentro del golpe de 1973, para convertir la Escuela de Aviación militar, donde se forman cadetes, en un centro de detención y tortura. Decisiones humanas, claro que perversas y crueles como lo son por definición las dictaduras. La otra es una película argentina: Diciembre (2026), un documental de Lucas Gallo que se convierte en crónica del levantamiento político, económico y social al grito de ¡Que se vayan todos!

Entrada general $8500. Jubilados $7500 y abonados $800.

Por su parte, el cine africano llega a Córdoba con una programación que tomará algunos días de octubre y noviembre de 2026, la de la 19ª edición del FICAA que reúne películas de diversos países e ilustran la memoria, las identidades, las migraciones, las luchas sociales y las distintas formas de resistencia. En el Auditorio Fahrenheit (territorio activísimo de ciclos diversos) se pasa hoy a las 21 All the Colurs in the World Are Between Black and White (Todos los colores del mundo están entre el negro y el blanco), producción de Nigeria (2023) dirigida por Babatunde Apalowo. Una historia de amor apenas expresada, debido al prejuicio ambiente, entre dos hombres que recién se conocen en un concurso de fotografía. También se verá el corto Dona Mónica (Cabo Verde, 2020, 7’) de Carlos Yuri Ceuninck, sobre una mujer transgénero que se atrevió a desafiar el clima conservador de la Isla de Santiago. Entrada general $4200.

Entrar gratis al País de los Muñecos

A las 20, en la sala Carlos Giménez del Teatro Real (San Jerónimo 66), el Instituto Italiano de Cultura presenta una nueva creación de Artemis Danza: Il Paese dei Balocchi, de Mónica Casadei, coreógrafa y fundadora de la compañía. La escena se puebla del imaginario de Carlo Collodi y Las aventuras de Pinocho, en aquel asombroso País de los Juguetes, una aventura inmersiva donde los cuerpos y emociones de los bailarines juegan con la realidad y el sueño, el deseo y la desilusión, el engaño y la verdad.

Para todo público. Entradas sin cargo por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Amy Winehouse, sonido sinfónico

La Banda Sinfónica de la Provincia ofrece en el Teatro del Libertador (Av. Vélez Sarsfield 365) un concierto homenaje a Amy Winehouse: Back to black. Suma para la velada a la voz invitada de la cantante Loretta Sorbello, ella misma un tributo consagrado a la inolvidable Amy. Soul, jazz y rhythm & blues se trepan al lenguaje sinfónico con arreglos de Néstor Alderete, Nicolás Mazza y Carlos Názaro. Dirección artística a cargo del maestro Andrés Acosta.

Entradas disponibles a través de Autoentrada y en boletería: Platea $30000, cazuela $25000, tertulia $20000 y paraíso $15000.

Guitarras en buena compañía

• En el Teatro Comedia (Rivadavia 254) hoy a las 20, y con entrada gratuita, se presenta la Orquesta Municipal de Cuerdas con la guitarra solista del muy confiable Horacio Burgos, un referente del instrumento en la música popular, presentando un programa de jazz, folklore y tango, con arreglos especialmente hechos para la ocasión por Manuel Ruiz. Actúan como invitados Daniela Dalmasso en flauta y voz, y Bruno Cravero en teclados. Como invitado especial, se destaca la presencia del reconocido compositor, arreglador y bandoneonista Damián Torres.

• En la Casona Municipal (Av. Gral. Paz 395) habrá un concierto íntimo a dos guitarras. Allí se reúnen dos catamarqueños talentosos, Jorge Luis Reales e Iván Buenader, potenciados a dúo para ofrecer un programa clásico y popular. Convivirán en el repertorio, esta noche a las 20, grandes nombres como Atahualpa Yupanqui, Agustín Barrios, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino y canciones de autor. Un buen despliegue para iluminar el jueves tras la puesta del sol. Entrada libre (salida a la gorra).

Se alquilan familiares y amigos

Hoy prosigue el Ciclo de Cine Europeo en Argentina, a las 20 en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401). Es la segunda entrega de esta 22ª edición que reúne películas de dieciocho países y géneros diversos. El título de este jueves es Peacock (Austria, 2024), ópera prima de Bernhard Wenger, una comedia dramática que trata sobre un emprendedor de una agencia que ofrece, por un cheque abultado, asumir la identidad de padre de una adolescente, de un amigo alquilado o, durante una cena de homenaje, de hijo de un padre insufrible. Él mismo acaba pagando caro una personalidad fragmentada que pone en crisis su matrimonio. La película evoca la temática de un filme anterior de Werner Herzog, Family Romance (2019), sobre Yuichi Ishii, el fundador real de una empresa japonesa de alquiler de familiares, quien se interpreta a sí mismo.

Entrada gratuita, retirar desde una hora antes en la recepción del CCC, hasta agotar capacidad.

Muestra de aves bordadas

En el Museo Iberoamericano de Artesanías (Belgrano 750) se inaugura hoy a las 12 una muestra de aves bordadas de Latinoamérica. Contiene obras de pequeño formato, inspiradas en los rasgos distintivos de aves características de las sierras de Córdoba. Además de la búsqueda artística, las obras expuestas constituyen una muestra de la biodiversidad del paisaje serrano cordobés. Visitas de lunes a viernes de 10 a 16. Entrada libre y gratuita.