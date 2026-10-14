Enroque corto en Río Cuarto | “No hay tal normalidad” | El pifie de Bornoroni

“No hay tal normalidad”

La cronista dialogaba con el informante universitario en la previa a la Marcha Federal y a partir de las declaraciones que brindó la rectora de la UNRC, Marisa Rovera, a LV16: “Si definimos normalidad, en todas sus dimensiones, la Universidad no está funcionando normalmente. Si fuera así, no estaríamos organizando una 5° Marcha Federal”

Periodista: ¿Cómo viene la preparación para este jueves?

Informante: Yo espero que la convocatoria sea grande. La gente de Río Cuarto siempre ha acompañado y espero que esta no sea la excepción. También soy consciente de que puede ser desgastante tener que marchar por quinta vez pero eso no es problema de la comunidad universitaria sino de un gobierno que no está cumpliendo con la Ley de Financiamiento. Y se tendrá que explicar las veces que sea necesario.

Periodista: Justo estaba escuchando las declaraciones de la rectora. Dijo que se ha tenido que explicar muchas veces lo de las auditorías y demás. Y también dijo algo sobre el funcionamiento “normal” de la UNRC, que no es tal.

I: Hace mucho tiempo que, lamentablemente, no hay un “normal funcionamiento” de la Universidad. Y no es menor aclarar esto porque dentro de la comunidad universitaria, e incluso de otras autoridades, hemos escuchado mucho esa frase de que “la UNRC tiene que funcionar con normalidad”. ¿Cuál sería esa normalidad?

El pifie de Bornoroni

La periodista recibía un mensaje del informante de la región, tras el paso del diputado libertario, Gabriel Bornoroni por las localidades de Laboulaye y General Levalle.

Informante regional: Ya que anduvo siguiendo la recorrida de Borno por estos lados, le agrego que algunos periodistas lo educaron al diputado por acá. Igual, para ser justos, no fue el primer dirigente que dijo mal el nombre de General Lavalle en vez de Levalle.

Periodista: Macri también cometió el mismo error. Fue en la plaza Roca hace unos años.

I: Qué recuerdo me acaba de desbloquear (risas). Bueno, Bornoroni también se refirió así al pueblo y los periodistas lo corrigieron. Más allá del chiste, hay que decir que estas cosas pasan cuando uno no tiene mucha recorrida territorial. Al menos por acá, quedó demostrado eso. Pero esperemos que venga más seguido…