Baches e inseguridad, los ejes de una oposición que busca adelantar el 2028

La agenda opositora intenta marcarle la cancha a De Rivas con tours por los baches de la ciudad y el recuento de los hechos de inseguridad.

En tiempos donde los armados de campaña se imponen sobre las agendas locales, suele escucharse que la mejor forma de proyectar objetivos como la elección provincial de 2027 es prestar atención al metro cuadrado del vecino, lejos de las roscas y la jerga politizada. Mientras el Gobierno de Guillermo De Rivas jerarquiza su modelo de obra pública, desarrollo económico y acompañamiento social, la oposición explora temas cotidianos para cuestionar la gestión e instalar dirigentes.

Más allá de las diferencias partidarias, varios sectores coinciden en sus críticas. Los baches y la inseguridad concentran buena parte de las intervenciones opositoras y plantean el desafío de convertir las denuncias en una propuesta política propia.

El estado de las calles es un recurso recurrente de la discusión municipal: su presencia cotidiana y la facilidad para mostrarlo en imágenes lo convierten en un argumento accesible para generar empatía. En las últimas semanas, Yvon Tesio, tribuno de Cuentas y dirigente vinculado al nazarismo, puso en marcha su trekking de baches. También Somos PRO difundió un video sobre el deterioro vial y los libertarios de Laura Soldano lo abordan desde la plataforma Que Abuso.

No es una novedad. El peronismo aprovechó ese recurso durante su etapa opositora al gobierno radical de Juan Jure. Juan Manuel Llamosas incluso incorporó la palabra “bache” a su plataforma de campaña para cuestionar aquella gestión.

La recurrencia del tema expone la búsqueda del camino más corto para llegar al vecino. La denuncia genera repercusión, pero no necesariamente diferencia a un espacio de otro. Además, le permite al oficialismo contraponer los desperfectos con sus planes viales. De Rivas cuenta con el anuncio de “la mayor inversión en obra pública en la historia de la ciudad”, que comenzará en noviembre con el plan bianual anunciado por el gobernador Martín Llaryora.

La disputa parece una carrera por mostrar más baches o encontrar el más grande. La incógnita es quién logrará apropiarse del problema y ofrecer una respuesta que exceda la denuncia.

El otro eje tiene una carga política diferente. Los recientes hechos de violencia en Río Cuarto reactivaron las críticas opositoras y llevaron la inseguridad a la agenda provincial.

La Libertad Avanza encontró allí una oportunidad para profundizar su confrontación con el peronismo. La diputada nacional Laura Soldano utiliza sus redes para cuestionar a De Rivas a partir de distintos episodios violentos e instalar la inseguridad entre los principales problemas de la ciudad.

Otros dirigentes ensayan intervenciones similares. La disputa se intensifica cuando un hecho trágico pasa del terreno policial al político, con acusaciones sobre responsabilidades y prevención. El interrogante es cómo traducir la preocupación vecinal en propuestas que vayan más allá del golpe emocional.

Para el oficialismo, el tema supone un desafío adicional: a diferencia de las obras viales, cuya ejecución puede exhibirse como respuesta, los episodios violentos alimentan una percepción difícil de contrarrestar con anuncios. El municipio apuesta a reforzar la prevención de la Guardia Local, pedir mayor presencia policial a la Provincia y explicar parte de la problemática por factores estacionales.

Una oposición todavía en armado

La coincidencia temática no implica una estrategia unificada. Primero Río Cuarto, integrado por Gabriel Abrile, Ana Laura Vasquetto y Pablo Benítez, perdió continuidad con su ciclo de recorridas y denuncias vecinales La ciudad que no te muestran. El radicalismo, por su parte, todavía debe reconstruir una dinámica partidaria que amplíe su protagonismo más allá del Concejo Deliberante.

Otro eje, más propio de la oposición legislativa tradicional, es el cobro de tasas municipales, el impacto en el bolsillo del contribuyente y la administración de los recursos públicos. Radicales y nazaristas encuentran allí argumentos para cuestionar la gestión, aunque el tema no alcanzó la misma repercusión ni el despliegue en redes que los baches y la inseguridad.

Así, entre denuncias puntuales y cuestionamientos a la administración, las redes sociales se consolidan como una herramienta para amplificar reclamos y posicionar nombres.

El horizonte excede la discusión cotidiana con De Rivas. La elección provincial de 2027 puede servir para medir fuerzas antes de la disputa municipal de 2028. Baches, inseguridad y tasas ofrecen distintas puertas de entrada a la conversación pública. El desafío será convertir esas críticas en una construcción política reconocible y medir cuánto desgaste pueden generar en un Gobierno que todavía tiene margen de mejora y respaldo provincial.