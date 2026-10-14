En un acto de resistencia, la JR Río IV hará su propia asunción

“Sería la primera vez que, desde el retorno de la democracia, las autoridades de la Juventud no estén proclamadas. Es muy grave, la Juventud siempre fue una pata fundamental en el partido”, opinó Celina Chirinos, quien asumirá al frente de la Juventud Radical de Banda Norte. A diferencia de otros departamentos y de los dirigentes de Mayores (que plantearon una interna entre Generación X y Más Radicalismo), la dirigencia juvenil del departamento y los circuitos de Río Cuarto había presentado lista de unidad. A pesar de no haber sido notificados durante el cronograma electoral sobre posibles incumplimientos, la Junta Electoral no proclamó a las autoridades juveniles.

Como si se tratara de la construcción de una fortaleza, el radicalismo disidente de la conducción provincial (a cargo del deloredista Matías Gvozdenovich) tendrá una oportunidad para mostrar convocatoria y hacer escuchar su reclamo a la Junta Electoral partidaria y a las nuevas autoridades del Comité Provincia. Este miércoles, en la Casa Radical de Río Cuarto, se llevará a cabo un acto de asunción de las autoridades de la Juventud Radical del departamento y los tres circuitos de la Capital Alterna.

La actividad tendrá un componente más simbólico, ya que dicha lista (que había sido consensuada por los distintos sectores) no fue proclamada formalmente por la Junta Electoral. Desde la JR denuncian que nunca se les notificó sobre alguna posible irregularidad o corrección para volver a presentar la listas y aseguran que, tanto la nómina del departamento Río Cuarto como de los circuitos Centro, Banda Norte y Alberdi, fueron presentadas en tiempo y forma.

“No nos han dado respuestas desde la nueva conducción y no es solo la falta de proclamación. Los jóvenes del partido también votamos a las autoridades de Mayores y se nos negó ese derecho. ¿De qué representatividad o legitimidad nos hablan?”, consideró la joven dirigente en diálogo con Alfil y agregó que “todo fue muy desprolijo y por eso decidimos asumir en un acto en nuestra Casa Radical, con la gente que milita todos los días en el radicalismo y con el apoyo de quienes hicieron grande al partido. Agradecemos eso porque sentimos que hoy no podemos esperar nada de las autoridades provinciales”.

El reclamo juvenil se conecta, de alguna forma, con la disputa de Mayores. Aunque los referentes juveniles remarcan que su situación tenía una particularidad: ellos no habían trasladado la puja interna (Generación X vs Más Radicalismo) a sus nóminas, sino que habían alcanzado un acuerdo de unidad para conducir la Juventud en la ciudad y el departamento. Chirinos explicó que las listas presentadas fueron sellos propios y no bajo la alianza de Más Radicalismo. Sin embargo, teniendo en cuenta que los jóvenes que la integraban sí están referenciados en ese espacio, se sospecha que ese podría haber sido uno de los “motivos” para no proclamar a las autoridades.

Una señal para Generación X

El acto de este miércoles por la tarde no solo amplificará las voces de la dirigencia juvenil (con fuertes críticas a la conducción provincial por la falta de reconocimiento orgánico). Inevitablemente, la actividad también va a canalizar el enojo hacia el deloredismo, que recientemente asumió la conducción del Comité Provincial. De alguna forma, el término “proscripción” volverá a estar presente en un acto que, además, tiene lugar el día previo a la Marcha Federal Universitaria (instancia en la que Más Radicalismo ha buscado desmarcarse fuertemente del “radicalismo peluca”).

Las futuras autoridades locales no estarán exentas de la crítica. Más allá de la convocatoria -que aseguran será importante y con presencia de referentes históricos del partido-, no habrá presencia de dirigentes de Generación X ya que la JR “también desconoce la autoridad de quienes fueron beneficiarios de la decisión de la Junta Electoral”. Chirinos manifestó que “ninguna de las nuevas autoridades, que se supone que van a asumir en los 3 circuitos de la ciudad, se ha comunicado con nosotros”.

Esta situación evidencia que, más allá de las convocatorias de los actos de asunción (este miércoles será la JR y a fin de mes, las autoridades de Mayores), el radicalismo local deberá encontrar una manera de convivir cotidianamente, con un sector importante que se erigirá como opositor a la conducción local.

Mientras Generación X avanza con el cronograma de asunciones (en Río Cuarto, las autoridades de mayores tienen previsto asumir el 27 de octubre), la Juventud que quedó sin proclamación buscará instalar que la renovación formal no alcanza para cerrar la disputa. La convocatoria de este miércoles será una demostración de esa resistencia y una manera de marcar que el conflicto sigue abierto más allá de la distribución de los cargos.

A través de FODEMEEP, se realizan 50 intervenciones mensuales

La Escuela General Justo Sócrates Anaya recibió tareas de mantenimiento edilicio a través del programa FODEMEEP, con vistas a la celebración de su centenario. El gobierno local informó que a partir de este programa se realizan más de 50 intervenciones mensuales en 90 edificios.

En este contexto, y acompañando a la institución, la Secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Karin Bogni, visitó el establecimiento y explicó el alcance del programa: "En este momento, en la ciudad de Río Cuarto estamos sosteniendo la reparación de 90 edificios escolares y realizamos 50 intervenciones mensuales en distintas escuelas de la ciudad. El objetivo principal es garantizar que los edificios escolares sean habitables para los estudiantes, asegurando el agua y el uso de los sanitarios. Esa es la tarea principal del FODEMEEP”.

Por su parte, el coordinador de FODEMEEP, Leonardo Giordanino, detalló los trabajos realizados en la escuela: "Son tareas de recuperación de la parte interior del salón, de las galerías, de iluminación, pintura exterior, pintura con protección en el techo. Además vamos a hacer recambio de vidrios, estamos reparando los baños, limpieza del terreno, vamos a hacer recuperación del alambrado” .De este modo, la institución se prepara para recibir sus 100 años.

En el marco de las intervenciones que se llevan adelante a través de FODEMEEP, se concretaron 57 tareas en 30 establecimientos educativos, correspondientes a 11 rubros diferentes, con el objetivo de atender las necesidades de infraestructura y mantenimiento de las instituciones. Se efectuaron tareas de electricidad e iluminación; plomería y sanitarios; herrería; albañilería; pintura; gas; aberturas; espacios verdes y limpieza de predios; control de plagas: (una tarea); y alarmas y seguridad.

“Estas intervenciones forman parte de un trabajo sostenido para atender las necesidades de los edificios escolares, priorizando las condiciones básicas de funcionamiento, la seguridad y el mantenimiento de los espacios educativos de Río Cuarto”, señalaron en el comunicado oficial.