Enroque corto en Río Cuarto | Avico y el marketing de Urquía | Visita a La Perla

Avico y el marketing de Urquía | Visita a La Perla
Río Cuarto15 de octubre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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Avico y el marketing de Urquía

El periodista dialogaba con un dirigente de origen liberal sobre los movimientos de una diputada riocuartense.

Dirigente: ¿Sabe qué? Vengo siguiendo la saga de videos que sube a sus redes la diputada Belén Avico (La Libertad Avanza). Viene haciendo una especie de recorrido por las empresas más importantes de Córdoba para mostrar su potencial.

Periodista: Ajá, una difusión del perfil productivo cordobés.

I: Claro, pero le comento una picardía. No termina de quedar claro cómo todo ese éxito corporativo repercute en favor de la gestión nacional. Quienes la conocen en la zona dicen que la jugada busca contrarrestar las críticas de "industricidio" que le achacan a la gestión de Javier Milei, pero la estrategia le está saliendo bastante confusa.

P: ¿Por qué lo dice?

I: En el último video hizo un repaso histórico nada menos que de Aceitera General Deheza (AGD), la nave insignia que tiene a Roberto Urquía como referente principal. El video quedó tan bien armado en favor de la firma que parece grabado por el director de marketing del propio dirigente peronista antes que por una diputada de La Libertad Avanza.

P: Encima con Urquía, que no es exactamente libertario.

I: ¡Totalmente! Una paradoja total. Me pregunto si la diputada habrá registrado las críticas impiadosas que el propio Urquía le hizo tiempo atrás a la política económica de Milei. Fue una voz fuerte instalando a nivel provincial que la gente no llega a fin de mes. El video intentó desmentir el golpe a la industria, pero terminó pareciendo un homenaje a uno de los empresarios más críticos del modelo.

P: Hace un tiempo había hecho uno de BIO 4, ¿o vi mal?

I: ¡Sí! Otra empresa cuyo fundador hoy es funcionario de Martín Llaryora, aunque con simpatía por el modelo libertario. Es lógico que la diputada busque casos de éxito en otro lugar, porque hoy difícilmente lo encuentre entre dirigentes libertarios.

 

 

Visita a La Perla

La cronista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante.

Informante: Me parece interesante lo que va a hacer un grupo de concejales el viernes. Van a viajar a La Perla. Van y vuelven en el día. Entiendo que van a hacer un recorrido por el Espacio para la Memoria. Este año se cumplieron 50 años del Golpe de Estado y esto tiene un valor importante. Además, entiendo que esta actividad se pidió hace tiempo.

Periodista: ¿Sabe quién lo organizó?

I: El bloque nazarista lo propuso hace unos meses. Parece que finalmente será este viernes. La idea era que, por esa fecha, la comisión de Derechos Humanos traslade allí su actividad. No sé si finalmente será así, pero al menos está previsto que los concejales visiten el lugar.

P: ¿Van todos?

I: Ahí está el tema. Supongo que algunos no podrán por su agenda. Por lo que me contaron, habría varias ausencias. Se dice que la mayor parte del bloque Primero Río Cuarto no iría. Supongo que el concejal del Partido Libertario tampoco. Por el lado del oficialismo, entiendo que también podría haber algunas ausencias. Insisto: habrá quienes seguramente no puedan asistir por otros compromisos. Pero no tengo dudas de que también hay quienes no quieren quedar pegados a cualquier acción vinculada al pedido de Memoria, Verdad y Justicia. Y es triste. Le aseguro que, hace no muchos años, ningún concejal hubiera faltado a una actividad así. Veremos qué pasa el viernes.

 

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