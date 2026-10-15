De Rivas lleva el alivio fiscal al Concejo y busca consenso opositor

Luego de la aprobación por unanimidad del proyecto de regularización tributaria, la gestión municipal busca conseguir otro respaldo legislativo para con las medidas de alivio fiscal. Este jueves, se espera que el Concejo Deliberante aborde tres de los cinco proyectos presentados que presentó el intendente Guillermo De Rivas en septiembre. Uno apunta a beneficiar a quienes construyan su primera vivienda; otro a brindar beneficios a los proveedores locales; el tercero a generar incentivos para la apertura de nuevos comercios e industrias. Las iniciativas obtuvieron despacho favorable con el acuerdo de la oposición y se espera que tengan el respaldo mayoritario de los concejales.

El eje tributario ha sido ponderado en la agenda legislativa de los últimos meses. De hecho, el proyecto de moratoria para la regularización de deuda fue votado en una sesión que contó con la presencia del propio De Rivas en el recinto. En líneas generales, el paquete de medidas fiscales apuntaría a reducir costos, estimular inversiones y fortalecer la economía local.

El primer proyecto apunta a aliviar los costos de quienes comienzan a construir su primera vivienda familiar. El régimen contempla la exención del 100% de las tasas municipales asociadas al inmueble (Inmobiliario, Agua y Cloacas, Bomberos y Fondo de Obra Pública) durante 24 meses desde la emisión del permiso de edificación.

Según explicó la concejala oficialista, Milagros Obregón, a LV 16, los interesados deberán realizar una presentación en la oficina de Obras Privadas del Municipio para obtener los permisos y demostrar que la construcción está destinada a ser una vivienda única y permanente. La edil señaló que se busca “que no haya especulación inmobiliaria”. La exención impositiva tendría una vigencia de dos años pero se evaluaría la posibilidad de incluir una cláusula que habilite la renovación del beneficio.

El segundo proyecto modifica la Ordenanza 638/01, que regula el régimen de preferencia para proveedores locales. Bajo el nombre “Compre Río Cuarto”, la iniciativa propone duplicar del 3% al 6% el margen de preferencia para las pymes de la ciudad en contrataciones directas y concursos de precios ordinarios. Para licitaciones de mayor volumen, el margen previsto será del 3%. El acceso al régimen exige una antigüedad mínima de un año de radicación en Río Cuarto y la inscripción en el Registro Municipal de Contratistas.

La tercera iniciativa que se votaría este jueves es el “Programa de Incentivo a la Nueva Actividad Comercial, Industrial y de Servicios”. El esquema contempla una exención tributaria de hasta $2 millones mensuales en la Contribución sobre Comercio, Industria y Empresas de Servicios durante los primeros 12 meses de actividad. El beneficio podrá extenderse por otros 12 meses, aunque durante ese segundo período se cubrirá el 50% del monto. Cuando el tributo sea inferior al tope, la exención será total. Si lo supera, se aplicará un descuento directo hasta el límite previsto.

Como es sabido, De Rivas pondera que este tipo de iniciativas obtengan respaldo opositor. En este caso, se trata de una seguidilla de acciones que, directa o indirectamente, buscan contrarrestar los discursos opositores que apuntan al Ejecutivo por la “elevada carga tributaria”